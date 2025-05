Izjemen skiro z dosegom 60 km in močjo 1000 W: mestni prometnik nove generacije

Novi električni skiro, ki smo ga imeli priložnost temeljito preizkusiti, predstavlja korak naprej – z 1000-vatnim motorjem, dvojnim vzmetenjem, naprednim zavornim sistemom in dosegom do 60 kilometrov.

1000 W moči in suveren vzpon do 22 odstotkov

Električni motor z nazivno močjo 400 W in največjo izhodno močjo 1000 W omogoča tekoče pospeševanje in enostavno premagovanje tudi zahtevnejših vzponov. Po podatkih proizvajalca skiro brez težav zmore klance z naklonom do 22 %, kar smo preverili tudi v praksi – in rezultat je bil več kot zadovoljiv. Največja hitrost znaša 25 km/h, kar je skladno z zakonodajnimi omejitvami in povsem zadostuje za mestno uporabo.