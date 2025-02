Izjemen uspeh UKC Ljubljana: srce presadili komaj šestmesečnemu dojenčku

"Transplantacije srca pri tako majhnih otrocih so zelo zahtevne in izjemno redke," so po novem izjemnem uspehu sporočili iz ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) in ob tem postregli s podatkom, da v Evropi letno opravijo le do pet tovrstnih transplantacij pri otrocih mlajših od enega leta starosti.

V tem primeru je bila nujna, šestmesečnemu dojenčku je namreč zaradi genske bolezni srčne mišice odpovedalo srce. Poseg je dobro prestal in po njem tudi dobro okreval, so še sporočili z UKC Ljubljana.

Pri obravnavi otroka in nato posegu je sodelovala izkušena ekipa kardo-kirurgov in anesteziologov UKC Ljubljana ter tima otroških kardiologov in intenzivistov Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Podrobnosti bodo predstavili jutri na novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med., strokovni direktor Kirurške klinike in vodja Centra za transplantacijsko dejavnost, Gorazd Mlakar, dr. med., vodja Službe za kardiologijo, Pediatrična klinika, izr. prof. dr. Juš Kšela, dr. med., Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, Kirurška klinika, izr. prof. dr. Gregor Poglajen, dr. med., Klinični oddelek za kardiologijo in Intenzivna enota za tranplantacijo in mehansko podporo srca, Janez Vodiškar, dr. med., vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami UKCL, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike in doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor UKCL.