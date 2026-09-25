Izjemen varnostni zalogaj, ko je pomembna tudi dolžina sence

Kako resno Američani jemljejo svoje delo, ve strokovnjakinja za kulturo vedenja in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk , ki je sodelovala pri organizaciji zadnjih dveh obiskov: "Izračunali so, recimo, dolžino sence, ko bo imel ameriški predsednik govor, zato da na kamerah vse izpade veliko bolje."

Obisk Donalda Trumpa – za slovenske varnostne službe bi šlo za eno zahtevnejših nalog. "Trumpov obisk bi zaradi njegovega profila ogroženosti zahteval najvišjo raven priprav in tesno sodelovanje z ameriško Secret Service," se zaveda nekdanji poveljnik specialne enote policije Srečko Krope .

A Trump na slovenska vrata najverjetneje še ne bo potrkal tako kmalu. "On je nepredvidljiv. Govori se, pogajamo se z Iranom, pa ugotovimo, da se ne pogajamo z Iranom, potekajo neke rešitve, pa jih potem ni. /.../ Bomo videli, relativno hitro bo jasno, ko bo njegov urnik objavljen, ali bo ta obisk v njem ali ne," je v oddaji 24UR ZVEČER razmišljal obramboslovec Klemen Grošelj.

Trump je bil od leta 2024 že trikrat tarča napadalcev – nazadnje aprila letos na večerji dopisnikov.

"Naloga teh služb pa je prav to, da čim več takšnih scenarijev predvidijo in se nanje tudi pripravijo. /.../ Bo pregled in delovanje vseh teh služb pa priprava, da to traja kakšno leto dni," pove Krope.

Bojana Košnik Čuk pa: "Morajo biti vsi členi povezani, komunikacija močna, tako z ameriško stranjo kot z veleposlaništvom, ki je osnova vsega in bo zagotovo poslalo vse ustrezne informacije."

Pa bi nas Trump lahko obiskal tudi brez uradnega povabila predsednice države? Predsednik Bill Clinton je Slovenijo obiskal na skupno povabilo takratnega premierja Janeza Drnovška in predsednika države Milana Kučana. Tokrat je slika drugačna. Nataša Pirc Musar z Janezom Janšo politično ni na isti strani, v njenem uradu pa menijo, da bi uradno vabilo v Washington težko poslali mimo njih, saj da lahko ameriškega voditelja k nam povabi enakovreden državnik, torej predsednik države. Na zunanjem ministrstvu pa pojasnjujejo, da se pri takšnih obiskih pristojnosti med predsednikom republike in premierjem tudi prepletajo.