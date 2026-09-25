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Slovenija

Izjemen varnostni zalogaj, ko je pomembna tudi dolžina sence

Ljubljana, 25. 09. 2026 19.58 pred 44 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Donald in Melania Trump

Bo Slovenija res kmalu gostila ameriškega predsednika Trumpa? Obisk predsednika Združenih držav je velik organizacijski in varnostni zalogaj, v pripravo in izvedbo so vključene številne službe. Varnostni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je Slovenija na takšen obisk pripravljena.

Obisk Donalda Trumpa – za slovenske varnostne službe bi šlo za eno zahtevnejših nalog. "Trumpov obisk bi zaradi njegovega profila ogroženosti zahteval najvišjo raven priprav in tesno sodelovanje z ameriško Secret Service," se zaveda nekdanji poveljnik specialne enote policije Srečko Krope.

Kako resno Američani jemljejo svoje delo, ve strokovnjakinja za kulturo vedenja in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk, ki je sodelovala pri organizaciji zadnjih dveh obiskov: "Izračunali so, recimo, dolžino sence, ko bo imel ameriški predsednik govor, zato da na kamerah vse izpade veliko bolje."

Kot gostiteljica bi morala glavnino varovanja zagotoviti Slovenija. "Govorimo o oceni ogroženosti, preventivnem delu, varovanju oseb, tras, objektov, dogodkov /.../ še ostalih elementih, kot so brezpilotni letalniki, ostala sodobna komunikacijska sredstva," našteje.

Varovanje Donalda Trumpa
Varovanje Donalda Trumpa
FOTO: AP

A Trump na slovenska vrata najverjetneje še ne bo potrkal tako kmalu. "On je nepredvidljiv. Govori se, pogajamo se z Iranom, pa ugotovimo, da se ne pogajamo z Iranom, potekajo neke rešitve, pa jih potem ni. /.../ Bomo videli, relativno hitro bo jasno, ko bo njegov urnik objavljen, ali bo ta obisk v njem ali ne," je v oddaji 24UR ZVEČER razmišljal obramboslovec Klemen Grošelj.

Trump je bil od leta 2024 že trikrat tarča napadalcev – nazadnje aprila letos na večerji dopisnikov.

"Naloga teh služb pa je prav to, da čim več takšnih scenarijev predvidijo in se nanje tudi pripravijo. /.../ Bo pregled in delovanje vseh teh služb pa priprava, da to traja kakšno leto dni," pove Krope.

Bojana Košnik Čuk pa: "Morajo biti vsi členi povezani, komunikacija močna, tako z ameriško stranjo kot z veleposlaništvom, ki je osnova vsega in bo zagotovo poslalo vse ustrezne informacije."

Pa bi nas Trump lahko obiskal tudi brez uradnega povabila predsednice države? Predsednik Bill Clinton je Slovenijo obiskal na skupno povabilo takratnega premierja Janeza Drnovška in predsednika države Milana Kučana. Tokrat je slika drugačna. Nataša Pirc Musar z Janezom Janšo politično ni na isti strani, v njenem uradu pa menijo, da bi uradno vabilo v Washington težko poslali mimo njih, saj da lahko ameriškega voditelja k nam povabi enakovreden državnik, torej predsednik države. Na zunanjem ministrstvu pa pojasnjujejo, da se pri takšnih obiskih pristojnosti med predsednikom republike in premierjem tudi prepletajo.

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KOMENTARJI5

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kakorkoliže
25. 09. 2026 21.58
Biti sovražnik Amerike je nevarno, biti njen prijatelj pa je usodno. Henry Kissinger
Odgovori
0 0
jank
25. 09. 2026 21.56
Upajmo, da te paradajzblontne sence pri nas nikoli ne bo. Preprosto si ne zasluži priti k nam, že zaradi ogromne gospodarske škode, nam jo je povzročil z vojnami.
Odgovori
+1
1 0
Veščec
25. 09. 2026 21.52
Speglajte travco na golf placu na Bledu,eno partijo nej odšpila,pol pa Goodbye,pa to
Odgovori
0 0
Veščec
25. 09. 2026 21.55
Nebo rabu nobenih varnostnikov.pr nas ga nebo noben"trču",pa to
Odgovori
0 0
Kod.
25. 09. 2026 21.17
Izjemen varnostni zalogaj, ko je pomembna tudi dolžina sence...............Ma ni problema,imamo same strokovnjake v senci bodo ja obvladali dolžino sence
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+2
2 0
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