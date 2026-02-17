Izjemna bera medalj in novo poglavje uspešne dinastije Prevc

Zdravnik je pregledal pacienta in mu zadovoljno rekel: "Zdravi ste. Kako pa kaj seksualno življenje?" "No, trikrat tedensko že gre..." "Kaj? Samo trikrat tedensko? Pri vaši konstrukciji in zdravju bi morali seksati trikrat dnevno!" "Saj bi, pa moram paziti, da me punca ne zaloti."