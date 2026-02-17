Izjemna bera medalj in novo poglavje uspešne dinastije Prevc

Kako zaključek iger za naše skakalke in skakalce ocenjuje naš novinar Matic Flajšman, kakšno je bilo vzdušje v Italiji in kako na dosežke gleda Peter Slatnar, ki proizvaja smuči s katerimi naši tekmovalci pišejo olimpijsko pravljico, sta povedala v oddaji 24UR Zvečer.
Družina Prevc pa je skupno osvojila že deset olimpijskih kolajn, od tega štiri zlate in s tem so se Prevčevi po številu medalj med drugim izenačili z legendarno hrvaško smučarsko družino Kostelić.
