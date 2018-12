Izjemna dveletna borka Julija - starši ji tehtajo vsak gram hrane

S prirojenimi presnovnimi boleznimi, zaradi katerih so imeli otroci pred leti še veliko razvojnih motenj ali so zaradi njih celo umirali, se zdaj uspešno kosajo. Ko se je rodila danes dveletna Julija, testiranj za vse novorojenčke še ni bilo. Prvi znaki bolezni pa so se pri njej pokazali že takoj, saj nekaj dni po rojstvu ni želela jesti.