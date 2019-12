Izjemna priložnost nakupa zadnjih stanovanj v Eko srebrni hiši

V Eko srebrni hiši imamo samo še nekaj večjih, prav vsa pa imajo balkonske lože ali terase. Svetla in zračna stanovanja, opremljena z vrhunsko tehnologijo, so s svojo funkcionalno zasnovo prilagojena raznovrstnim bivalnim željam stanovalcev in njihovemu življenjskemu slogu.

Nakup ali najem poslovnega prostora in stanovanja je prava odločitev. Številne poslovne in privatne dejavnosti v bližini ponujajo vsakodnevne poslovne priložnosti.

V poslovnih prostorih je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:

• trgovske dejavnosti • poslovne dejavnosti in • storitvene dejavnosti, kot so: fitnes, lepotni studio, masažni salon, frizerski salon, butik, trgovina pisarniških pripomočkov, trgovina z metražo, pisarna, vinoteka, zdravstvo in zobozdravstvo, optika, lekarna, grafični studio, računalniški studio, salon pohištva, salon keramike, galerija, pisarniške storitve in druge podobne dejavnosti...

Enkratna priložnost finalizacije poslovnih prostorov po lastnih željah.

Prosti so trije poslovni prostori:

pp1 191 m2 od tega pritličje 72,12 m2 in mezanin 93,52 m2 pp2 73,62 m2 od tega pritličje 37,94 m2 in mezanin 35,68 m2 pp6 47,74 m2 od tega pritličje 22,75 m2 in mezanin 24,99 m2

Lahko najamete več poslovnih prostorov in jih združite. Vhodi v poslovne prostore so v pritličju, z Dunajske ceste 144 in iz garaž. Prostori so na reprezentativni lokaciji in gledajo direktno na glavno vpadnico. Zasteklitev lokalov in vhodi v njih so iz alu profilov in kaljenega stekla od tal do stropa. Cena za najem poslovnih prostorov je od 13 EUR/m2 do 17 EUR/m2, odvisno od opremljenosti in finalizacije prostorov.