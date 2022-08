Izjemna priložnost: sanjski apartmaji ob morju

Hitri pobeg na sonce

Ko se jeseni dnevi krajšajo in so jutra v notranjosti državi (pre)hladna in vlažna ter ko megla že napoveduje zimo, takrat prvič začnemo sanjati o obmorski spokojnosti. Ko se potem dolga zima nikakor noče umakniti pomladi, so naše misli o morju spet še nekoliko močnejše. Ali pa ko smo zakopani v delu in v vsakodnevni rutini in iščemo hiter odklop. Da, tudi takrat bi bil kratek skok na Obalo pravi obliž proti utrujenosti in stresu.

Razlogov za hiter pobeg na morje je gotovo še veliko več in v tem smislu je prav hrvaška Istra nedvomno zelo priročna rešitev. Svoje obiskovalce razvaja z blago sredozemsko klimo, vrhunsko eno-gastronomsko ponudbo in možnostmi za različne športne aktivnosti – od vodnih športov do pohodništva in kolesarstva. Potem so tu številna prikupna stara mesteca, ki s svojo značilno sredozemsko arhitekturo kar vabijo k raziskovanju. Ne nazadnje se je sredozemski življenjski slog, ki je doma tudi v hrvaški Istri, na podlagi znanstvenih študij in izkušenj ljudi, ki ga živijo, izkazal za enega najbolj zdravih in prijetnih.