Slovenija

Izjemna rast naročil kurilnega olja, Petrol miri: Ne bo ga zmanjkalo

Ljubljana, 17. 03. 2026 16.41 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
STA M.S.
Skladiščenje nafte

V Petrolu v zadnjih dneh beležijo izjemno povečano število naročil kurilnega olja, ki presega celo običajno najvišje ravni povpraševanja v obdobju priprav na začetek kurilne sezone. "Kljub temu oskrbo z energenti zagotavljamo zanesljivo in ni razloga za skrb, da bi kurilnega olja zmanjkalo," so poudarili.

Kot so sporočili iz Petrola, takšni nenadni porasti povpraševanja vplivajo na razpoložljivost dostavnih terminov, zato so dobavni roki lahko nekoliko daljši kot običajno. "A dobavni viri kurilnega olja so zagotovljeni," so zapisali.

"Zaradi velikega števila naročil dostave organiziramo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer posebno pozornost namenjamo najbolj ranljivim skupinam in ključnim ustanovam, kot so bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole in drugi uporabniki, za katere je oskrba nujna," so opisali.

Preberi še 'Goriva iz državnih rezerv ne potrebujemo'

Ob tem so v Petrolu kupce zaprosili za razumevanje, potrpežljivost in premišljeno oddajo naročil. "Verjamemo, da bomo z medsebojnim razumevanjem lahko zagotovili nemoteno oskrbo za vse," so še navedli.

petrol kurilno olje gorivo

Vrhove že pobelil sneg, snežna meja se bo spustila

Nova robotska roka v URI Soča za hitrejšo in natančnejšo rehabilitacijo

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
17. 03. 2026 17.48
Zmanjkalo ne, cene pa bodo šle v nebo. Do zime je še dolga.
Anion6anion
17. 03. 2026 17.48
Ce se spomnim napovedi kvazi strokovnjakov pred 4o leti, ko so napovedovali da leta 2020 zmanjka nafte , še danes čudim tistim, ki napovedujejo da je električni energija naša prihodnost.
Anion6anion
17. 03. 2026 17.45
Južni se smeji. Ogromno dobički se obetajo
mario7
17. 03. 2026 17.38
Ne bo ga zmanjkalo. Kakšna pa bo cena v prihodnosti?
Tomy1
17. 03. 2026 17.37
Drva so, sam "Plunt" v roke in vam bo 2x toplo 😉
NeXadileC
17. 03. 2026 17.35
Petrol miri, a na črpalkah ni goriv...
Samo navijač
17. 03. 2026 17.30
Za 2 € nafte kolikor hoceš. Vojni dobickarji. Tak to gre.
NeXadileC
17. 03. 2026 17.37
Kdor prodaja po 2€ je vojni dobičkar, kdor jo pa kupuje, je državni sovražnik.
rob3rt
17. 03. 2026 17.30
Čez en teden ga bo koliko hočeš, samo cena bo tam 1,5 EUR/l
2mt8
17. 03. 2026 17.26
Petrol miri: ne bo ga zmanjkalo, bo pa bistveno dražje.
Sly1
17. 03. 2026 17.24
Aha logistične težave, drug teden čudežno nebodo več, očitno majo prevozniki še star dopust, ampak pazi samo ta teden, kaki kekci ste nje
Slovenec007
17. 03. 2026 17.23
Zdele ste navalili, konec leta ko bo pa gospodarska kriza, sod nafte bo spet pod 60$ in kurilec pod 1€, vi pa polne rezervarje nafte s kondenzom in usedlinami, da vam bo basalo filtre...kva vam delajo teli FDVjevčki.
MasteRbee
17. 03. 2026 17.21
Cene bodo po volitvah podivjale. En teden imate še časa.
Eksiflajs96
17. 03. 2026 17.20
Glede na polimane pipe sred torka zgleda da vm je se bencina in nafte zmanjkalo..
SpamEx
17. 03. 2026 17.19
Za ogrevanje čez poletje
zibertmi
17. 03. 2026 17.18
kurilno olje bo dostavljeno sredi maja.cisterne imamo kakršne imamo,več se ga ne da natočit,kot je praznih,kdo dela zalogo,se kmetje vozijo na kurilca ali čakate na višjo ceno
Kucel
17. 03. 2026 17.15
Nafte bo, nas ne bo. Vse so krivi mediji. Naj zganjajo manj panike.
Brus1234
17. 03. 2026 17.13
Če rečejo da ga je dovolj sta samo dve možnosti. Al da ga ni, al bo šla pa cena na evropski nivo.
Brus1234
17. 03. 2026 17.11
Ko se je nazadnje menjala oblast smo tik pred volitvami tankali po 1,9 evra.
2fast4
17. 03. 2026 17.08
dajte omejiti za 200 l po tankanju, ne da nekdo pride pa v sod nalije 1000l...
Slovenec007
17. 03. 2026 17.24
Ja in pa kaj, če lahko plača zakaj ne .... če bi bil pa rad spet nazaj v omunizmu pejt pa na Kubo.
Brus1234
17. 03. 2026 17.58
Lahko tankaš spet na bone... ne kliči vraga k sam pride!!
Sly1
17. 03. 2026 17.04
Jp, nafta bo pa dva evra al pa še več, petrol miri ja bučke prodajate
Rob123
17. 03. 2026 17.07
v tvoji glavi
bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
To je resnica o prehranskih dopolnilih
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
