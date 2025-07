Izjemna suša po državi: Arso objavil nov zemljevid

V primerjavi s podatki, ki jih je Agencija RS za okolje (Arso) v orodju za spremljanje suše Sušomer objavila pred enim tednom, se tako sušne razmere zaostrujejo. Območja, kjer so po ocenah Arsa razmere izjemno sušne, so obarvana z rdečo, območja z zelo sušnimi razmerami pa oranžno.

Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju izjemno suho do zelo suho obdobje. Kazalnik padavin se giblje od dveh do 50 odstotkov. Prav tako je bilo v zadnjih 30 dneh izjemno toplo do zelo toplo, temperaturni odkloni pa po podatkih Arsa znašajo od tri do štiri stopinje Celzija.

V preteklih 30 dneh je le redko deževalo, 30-dnevna površinska vodna bilanca kaže, da so se vodnobilančni primanjkljaji povečali in sušne razmere zaostrile. V državi do običajnih razmer primanjkuje med 50 in 170 milimetrov padavin, so zapisali pri Arsu.