Izjemna suša po državi: pridelka ponekod ne bo

"Glede na navedeno ocenjujemo, da bo zaradi suše prizadeta cela Slovenija. V primeru nadaljevanja pomanjkanja padavin se lahko zgodi, da pričakovanih pridelkov ne bo," so navedli na KGZS.

Izpostavili so, da so se letošnja suša in višje temperature pojavile zelo kmalu in da bodo ti ekstremni sušni pojavi močno vplivali na višino rasti poljščin, saj fotosinteza preneha, ko so temperature višje od 30 stopinj Celzija. V primeru nadaljevanja tako ekstremnih pogojev bodo pridelki sadja, hmelja, koruze in drugega zelo zmanjšani in manj kakovostni, so opozorili.

Med drugim je zaradi pomanjkanja padavin rast trav povsem zastala. "Pričakujemo, da bodo posamezne vrste trav začele hitro prehajati v generativno razvojno fazo, kar bo imelo negativen vpliv na kakovost voluminozne krme. Pridelek zelinja bo nizek in slabe kakovosti ali pa ga sploh ne bo," so navedli.