Izjemna transformacija - boljša koža in lasje ter gibljivi sklepi

Kolagen je ključni gradnik naše kože in sklepov ter igra ključno vlogo pri ohranjanju njihove strukture in elastičnosti. S starostjo se naravna proizvodnja kolagena zmanjšuje , kar lahko vodi v gube, izgubo čvrstosti kože in togost sklepov. Prehransko dopolnilo Procollagen s kar 13 sestavinami v eni kapusuli se je izkazalo za učinkovit način, kako te procese upočasniti in celo preprečiti.

Za aktiven življenjski slog so gibljivi sklepi nujni. Prehransko dopolnilo Procollagen ni le blagodejno za kožo, ampak tudi za sklepe. Z redno uporabo lahko pomaga zmanjšati bolečine in togost ter poveča gibljivost sklepov. To je ključno za ohranjanje aktivnega in zdravega načina življenja ne glede na starost.

Sanje o mladostni in sijoči koži so zdaj dosegljive kot nikoli prej. Procollagen spodbuja naravno proizvodnjo kolagena v koži, kar pripomore k zmanjšanju gub , povečanju elastičnosti ter izboljšanju hidracije. To vodi do opazne transformacije kože, ki postane bolj sijoča, gladka in mladostna.

Celostna skrb za zdrave lase in nohte

Lepi in močni lasje ter nohti so pogosto simbol vitalnosti in mladosti. Procollagen ne vpliva samo na kožo, ampak tudi na lase in nohte . S svojimi ključnimi hranili pomaga krepiti strukturo las in nohtov, kar omogoča boljšo rast in večjo odpornost na zunanje vplive. Rezultat je opazen - vaši lasje bodo sijoči, nohti pa močni in manj lomljivi.

Znanstveno osnovana učinkovitost