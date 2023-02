Izjemne priložnosti za zaslužek

Denar tudi letos izgublja vrednost in ne kaže, da se bo trend kmalu obrnil.

Kljub temu, da se zdi, da se razmere po svetu počasi umirjajo in je že govora o tem, da se bo inflacija letos končno upočasnila, so se cene na ravni EU še vedno dvignile za 9,2 odstotka. Slovenci pa smo bili deležni 10,8 odstotka povišanja cen. Vsak izmed nas tudi ve, da so se nekateri izdelki in storitve podražili za bistveno višje odstotke. Za koga je primerno vlaganje denarja? Dejstvo je, da živimo v obdobju, ko vlaganje v naložbe ni več samo za ljudi, ki želijo oplemenititi svoja sredstva, ampak za vsakogar, ki si želi, da so njegovi prihranki čez pet let sploh še nekaj vredni in bo lahko živel z enakim standardom kot sedaj. Veliko je govora tudi o višanju plač, katera pa se niti ne poznajo, saj se življenje hitreje draži kot naši mesečni prihodki. Evropska centrala banka pričakuje, da bo inflacija do leta 2025 zrastla še za skupnih 12 odstotkov (6,3 odstotka letos, 3,4 odstotka leta 2024 in 2,3 odstotka v letu 2025). PREVERITE KAKŠEN TIP VLAGATELJA SPLOH STE IN KATERE NALOŽBE SO PRIMERNE ZA VAS: Več... Konec lahkih zaslužkov? Vse od začetka pandemije se je zdelo, da lahko vlagatelji kupijo katerokoli naložbo in se jim bo obrestovalo. Rasle so cene kriptovalut, delnic, nepremičnin, zlata in v FINANČNI HIŠI opozarjajo, da so ljudje dobili navidezno samozavest, da obvladajo svet naložb in imajo izpopolnjeno znanje za izbiro dobrih poslov. Dejstvo je, da je malo verjetno, da bomo spet deležni tako enostavnega obdobja za zaslužke, saj se obrestne mere na bankah že višajo, posamezniki in podjetja pa morajo dobro premisliti kateri nakupi, projekti, investicije in naložbe se zares izplačajo.

icon-expand Višji finančni svetovalec Tilen Stropnik iz FINANČNE HIŠE d.o.o. opozarja, da se za izbiro ustreznih naložb natančno posvetujte z neodvisnim strokovnjakom za naložbe. FOTO: Arhiv ponudnika

Opozoriti gre, da je v takem obdobju pametno zaupati profesionalnim svetovalcem, ki stremijo, da naložbe izbirajo premišljeno in se ne zanašajo na najnovejše trende vlaganja, ki obljubljajo hitre donose. Potrebujete pomoč pri izbiti varčevanja in investiranja denarja? NAROČITE POSVET S STROKOVNJAKOM! Kvaliteta šteje! Vsa omenjena dogajanja na trgu so seveda prestrašila vlagatelje, ki so lansko leto začeli intenzivno odprodajati večino naložb. Strah je prevzel pogum in cene naložb na borznih trgih so se precej pocenile. Trenutno prehajamo v obdobje, ko bodo glavne vrline kvaliteta, pogum in potrpežljivost. Potenciali se bodo našli v podjetjih s preverjenim poslovnim modelom, dobrimi bonitetnimi ocenami in solidnim profitom. Govorimo o imenih kot so Microsoft, Visa, Mastercard, Apple, LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton in L'Oreal. Seveda pa je pomembno imeti tudi odlične upravljalce premoženja kot so BlackRock, Fidelity in JP Morgan, ki bodo bdeli nad portfelji strank in izločali iz njega podjetja, ki bodo zabredla v težave. K tem upravljavcem lahko pistopite preko postopnega vplačevanja v to naložbeno polico. Kaj pa obdavčitev dobičkov? Po vsej verjetnosti bo v prihodnje še bolj pomembno izbrati naložbe, ki so tudi davčno ugodne, saj nam bo v nasprotnem primeru davek pobral precejšen delež profita. V tej naložbi po desetih letih vplačevanja ne boste plačali davka na dobiček. Več... Poleg davčnega vidika pa bo zelo pomembna tudi potrpežljivost, saj lahko v prihodnjih letih pričakujemo velika nihanja na trgih, ki jih, če smo iskreni, noben ne more uspešno predviditi, lahko pa uberemo tek na dolge proge in tako izberemo pot, ki je sicer manj popularna, ampak precej bolj sigurna.

icon-expand