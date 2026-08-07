Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

"Kombinacije tako izjemnega vročinskega vala in tako nizkovodnih razmer, takšne kombinacije še nismo imeli do sedaj in ta kombinacija predstavlja težave na več rekah oziroma na vseh rekah po Sloveniji," je za oddajo 24UR dejal Janez Polajnar iz Arsa. Izjemno nizki pretoki rek, ponekod celo rekordni, visoka temperatura vode. Recimo na spodnji Savi, kjer je bilo, kot je pojasnil Polajnar leta 2022 nekoliko manj vode kot letos, vendar ni bilo tako visokih temperatur. Podobno tudi Drava in Mura.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Nizek vodostaj Drave Bobo

Nizek vodostaj Drave Bobo

Nizek vodostaj Drave Bobo

Nizek vodostaj pritoka Mali Graben konec julija. Bobo

Nizek vodostaj pritoka Mali Graben konec julija. Bobo

Nizek vodostaj pritoka Mali Graben konec julija. Bobo

Nizek vodostaj Save Bobo













"Vodnatost rek po Sloveniji je mala, nizkovodne razmere pa so prisotne na več kot polovici vodomernih postaj. Izredno nizkovodne razmere za avgust beležimo na okoli 10 odstotkih postaj, pri čemer sta najmanj vodnati reki Mura in Drava," so o stanju površinskih voda dodali na Arsu. "Povprečni 30-dnevni pretoki Mure, Drave, Soče, Ljubljanice ter Save in Krke v zgornjem toku so manjši od najmanjših povprečnih pretokov v istem obdobju glede na primerjalno obdobje 1991–2020. Večina ostalih rek po državi ima srednje 30-dnevne pretoke manjše od 25. percentila pretokov primerjalnega obdobja." Za danes na Arsu napovedujejo nekaj kratkotrajnih ploh, možna je tudi kakšna nevihta. Padavine se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje, a sušno stanje naj bi se nekoliko omililo le na severozahodu države, drugod po Sloveniji pa se bo v prihodnjem tednu še stopnjevalo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Suša na Gorenjskem Bobo

Suša na Gorenjskem Bobo

Suša na Gorenjskem Bobo

Suša na Gorenjskem Bobo







V površinskem sloju tal vode primanjkuje po vsej Sloveniji. Kje je najhuje? "Izjemno sušne razmere so prisotne: na Gorenjskem, Bovškem, Notranjskem, v Ljubljani z okolico, v Spodnjem Posavju, v Podravju, v delih Savinjske doline in v delih Goriške. Zelo sušne razmere pa prevladujejo: na Koroškem, Dolenjskem, v Beli krajini na Kočevskem, v Pomurju in na Obali." Za vrnitev v običajno stanje bi potrebovali večjo količino padavin. "Na območjih z zelo sušnimi razmerami bi potrebovali še od 30 do 50 mm padavin, na območjih z izjemno sušo pa med 70 in 100 mm padavin," ocenjujejo na Arsu, kjer kljub napovedanim nevihtam in ploham pomembnejšega izboljšanja razmer v površinskem sloju tal za zdaj ne pričakujejo.

Sušne razmere po državi FOTO: Arso

Soča na enem delu popolnoma presahnila

Dolgotrajna suša in skoraj dvomesečno pomanjkanje padavin na Goriškem sta botrovala tudi vse nižjemu pretoku Soče, piše Primorski.eu. Pri Ločniku namreč večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, je v v prejšnjih dneh Soča pri Sovodnjah popolnoma presahnila. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem sotočje z Vipavo. In ker je presahnila Soča, je približno dvesto metrov pred sotočjem poniknila še Vipava.

Podzemne vode