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Slovenija

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

Ljubljana, 07. 08. 2026 10.39 pred dvema dnevoma 3 min branja 32

Avtor:
N.L. N.V. +1
Reka Savinja

Po mesecu dni suhega in vročega vremena po državi vladajo izjemne sušne razmere. Ponekod bi za dosego običajnega stanja potrebovali tudi do 100 mm padavin. Napovedane plohe stanja ne bodo dosti izboljšale, opozarjajo na Arsu. Ob takšnih razmerah se znižujejo tudi gladine podzemnih vod, vse skromnejši so tudi vodni izviri.

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"Kombinacije tako izjemnega vročinskega vala in tako nizkovodnih razmer, takšne kombinacije še nismo imeli do sedaj in ta kombinacija predstavlja težave na več rekah oziroma na vseh rekah po Sloveniji," je za oddajo 24UR dejal Janez Polajnar iz Arsa.

Izjemno nizki pretoki rek, ponekod celo rekordni, visoka temperatura vode. Recimo na spodnji Savi, kjer je bilo, kot je pojasnil Polajnar leta 2022 nekoliko manj vode kot letos, vendar ni bilo tako visokih temperatur. Podobno tudi Drava in Mura.

"Vodnatost rek po Sloveniji je mala, nizkovodne razmere pa so prisotne na več kot polovici vodomernih postaj. Izredno nizkovodne razmere za avgust beležimo na okoli 10 odstotkih postaj, pri čemer sta najmanj vodnati reki Mura in Drava,"  so o stanju površinskih voda dodali na Arsu.

"Povprečni 30-dnevni pretoki Mure, Drave, Soče, Ljubljanice ter Save in Krke v zgornjem toku so manjši od najmanjših povprečnih pretokov v istem obdobju glede na primerjalno obdobje 1991–2020. Večina ostalih rek po državi ima srednje 30-dnevne pretoke manjše od 25. percentila pretokov primerjalnega obdobja."

Za danes na Arsu napovedujejo nekaj kratkotrajnih ploh, možna je tudi kakšna nevihta. Padavine se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje, a sušno stanje naj bi se nekoliko omililo le na severozahodu države, drugod po Sloveniji pa se bo v prihodnjem tednu še stopnjevalo.

V površinskem sloju tal vode primanjkuje po vsej Sloveniji. Kje je najhuje? "Izjemno sušne razmere so prisotne: na Gorenjskem, Bovškem, Notranjskem, v Ljubljani z okolico, v Spodnjem Posavju, v Podravju, v delih Savinjske doline in v delih Goriške. Zelo sušne razmere pa prevladujejo: na Koroškem, Dolenjskem, v Beli krajini na Kočevskem, v Pomurju in na Obali."

Za vrnitev v običajno stanje bi potrebovali večjo količino padavin. "Na območjih z zelo sušnimi razmerami bi potrebovali še od 30 do 50 mm padavin, na območjih z izjemno sušo pa med 70 in 100 mm padavin," ocenjujejo na Arsu, kjer kljub napovedanim nevihtam in ploham pomembnejšega izboljšanja razmer v površinskem sloju tal za zdaj ne pričakujejo.

Sušne razmere po državi
Sušne razmere po državi
FOTO: Arso

Soča na enem delu popolnoma presahnila

Dolgotrajna suša in skoraj dvomesečno pomanjkanje padavin na Goriškem sta botrovala tudi vse nižjemu pretoku Soče, piše Primorski.eu.

Pri Ločniku namreč večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, je v v prejšnjih dneh Soča pri Sovodnjah popolnoma presahnila. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem sotočje z Vipavo.

In ker je presahnila Soča, je približno dvesto metrov pred sotočjem poniknila še Vipava.

Podzemne vode

Nič kaj boljše ni niti globlje pod zemljo. Med 30. julijem in 5. avgustom se je v večjem delu Slovenije nadaljevalo obdobje zmerne suše podzemne vode. "V Savinjski, Bovški, Dolenjski, Kočevski in Koroški regiji ostajajo zelo sušne razmere. Sušne razmere so se v vodonosnikih obalne regije zaostrile in dosegle zelo sušno stanje. Gladine podzemne vode so se po vsej državi še naprej postopno zniževale," večjih sprememb ne pričakujejo niti v prihodnjem tednu, ko se bodo gladine podzemne vode predvidoma še naprej postopno zniževale.

Agencija za okolje napoveduje suho in zelo vroče vreme. "Krajevne nevihte bodo najverjetnejše v alpskem svetu, vendar bodo prostorsko omejene, kratkotrajne in ne bodo pomembneje prispevale k izboljšanju stanja podzemnih voda. Tudi morebitne lokalno obilnejše padavine ne bodo pomembneje prispevale k obnavljanju podzemne vode." Stanje podzemne vode se lahko izboljša na običajno raven le z obilnejšimi dolgotrajnimi padavinami.

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KOMENTARJI32

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
0523
08. 08. 2026 15.45
Zdaj je čas, da očistite in uredite vodotoke.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
08. 08. 2026 09.28
Kaj povzroča vročinske valove? CO₂? Ne! Čistejši zrak, kažejo najnovejše raziskave: Tako stroka, vir na voljo.
Odgovori
+1
2 1
Mclaren
08. 08. 2026 08.16
A kaj porečejo na to naši vrli desničarji, zanikovalci podnebnih sprememb in teoretiki zarot???
Odgovori
-6
3 9
galambszar
08. 08. 2026 13.00
Mclaren porečejo da si malo zmeden trol.
Odgovori
+2
3 1
Medo888
07. 08. 2026 21.56
Tujci se po naših kampih na polno tuširajo voda je teče , pusti pipo odprto se ne sekira dejmo čuvati vodo
Odgovori
+3
6 3
Banion
07. 08. 2026 21.54
se bomo pač morali navaditi na to da bo poleti vse požgano, počasi se bodo posušili gozdovi na bolj plitvih tleh, prevsem v hribovitem delu in gledali omo gole hribe kot v dalmaciji
Odgovori
+2
3 1
Medo888
07. 08. 2026 21.52
Ne zalivate trave in ne iz vodotokov jemat
Odgovori
+4
4 0
ssecnik
08. 08. 2026 11.52
Kakšen stavek je to,?
Odgovori
+0
1 1
Medo888
07. 08. 2026 21.52
Nehajte prati avtomobile zakaj pralnice delujejo
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
08. 08. 2026 08.12
Pralnice vodo reciklirajo.
Odgovori
+1
3 2
Medo888
07. 08. 2026 21.38
Visoke cene hrane ?
Odgovori
+5
5 0
Medo888
07. 08. 2026 21.37
Geo inženiring? In glad?
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
07. 08. 2026 20.37
Sušica iz starega brezbožnega Egipta. Ne misliti da to ni možno !
Odgovori
+2
4 2
followme
07. 08. 2026 20.31
Saj bo prisla jesen in struge bodo polne se cez bo tekla. Hudo mi je za ljudi ki jim voda vedno povzroca skodo
Odgovori
+5
6 1
brusilec
08. 08. 2026 16.54
si pa faca.. kaj ti pomaga dež jeseni če je poleti 3 mesece suša in vročinski val skoraj v eno..
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 20.22
Te temparature so šele začetek, vsako leto bo za pol stopinje topleje, ja toplogredni plini so čudo sveta.
Odgovori
-2
0 2
Sarmx
07. 08. 2026 19.13
Spet se bo nafta podražila, ne se sekirati. Slovenija ima najboljšo vlado v EU 😂
Odgovori
+0
3 3
Grdoba
07. 08. 2026 20.31
Kaj ima to veze s člankom?
Odgovori
+3
4 1
jedupančpil
07. 08. 2026 21.54
eni ne morejo brez janeza
Odgovori
+4
4 0
galambszar
08. 08. 2026 13.04
Sarmx vsekakor veliko boljšo od vlade lažnjivega Goloba.
Odgovori
-2
0 2
DOVOLJ
07. 08. 2026 18.55
Nej placa! Če mu ni problem varat, nej mu nebi problem dat tistga drobiža.
Odgovori
+1
2 1
Fletna
07. 08. 2026 17.56
Bilo je ze veliko teh visokih(prevec) temperatur ki samo susijo unicujejo zelenje kje so padavine
Odgovori
+3
3 0
poper00
07. 08. 2026 16.54
Kmetje a bo kak štrajk?
Odgovori
-5
1 6
ReAnDa
07. 08. 2026 15.22
in Kralj si je nabavil nove avtomobile.
Odgovori
+8
8 0
galambszar
08. 08. 2026 13.06
reanda je in to veliko ugodneje kot v prejšnji vladi.
Odgovori
-2
0 2
Pinokio
07. 08. 2026 15.09
Sam se bolj bojim, ko bo enkrat začelo deževati, da ne bo prihajalo spet do nepredvidenih poplav.
Odgovori
+10
11 1
ReAnDa
07. 08. 2026 15.25
Že v 60-tih letih so bili tisti, ki so gradili tam, kjer so bile lani poplave, opozorjeni na poplave. Žal je ostalo zgolj pri opozorilih. Morali bi lastniki podpisati, da bodo v primeru poplav ruševine sami počistili na svoje stroške. Ampak občine so bile. in so še danes, zelo mile oziroma proti kuverti se da vse zgraditi. Primer Hočko in Slivniško pohorje.
Odgovori
+7
8 1
brusilec
07. 08. 2026 11.47
ok.. damanjka 100mm.. to je 10cm... dejatvo je da take suše že dolgo ni bilo, po celi evropi... : (
Odgovori
+8
8 0
Watcherman
07. 08. 2026 11.09
Saj prihaja dež te dni.
Odgovori
-5
2 7
Juzles Iters
07. 08. 2026 17.58
Vse to je res in zelo zanimivo. Ostaja le obrobno vprašanje, kje bo deževalo.
Odgovori
+3
3 0
jedupančpil
07. 08. 2026 21.55
tam kjer mora :)
Odgovori
+0
1 1
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