Izjemne zgodbe vseživljenjskega učenja: Lahko si navdih!

S trdim delom in vztrajnostjo do naslova svetovnega podprvaka v veslanju, snovanje mreže študijskih krožkov, ki so prerastli v društvo, ustvarjanje lokalnega kreativnega inkubatorja, vračanje okolju in prenašanje znanj na druge. To so navdihujoče zgodbe Rajka Hrvata , Natalije Planinc , Marije Hribar , Romana Pogorelca in Maryana Anticha . ACS je njihove navdihujoče zgodbe in pozitivni vpliv na širše lokalne skupnosti prepoznal s podelitvijo priznanj ACS, ki so jih od leta 1997 podelili že skoraj 250.

Narodna galerija v Ljubljani je začetek decembra gostila dogodek Lahko si navdih! , ki je zaznamoval novo poglavje v zgodbi priznanj Andragoškega centra Slovenije (ACS). V okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje in spremljajoče kampanje Lahko.si je bil predstavljen prenovljen koncept priznanj ACS, ki so že od leta 1997 simbol izjemnih dosežkov in predanosti vseživljenjskemu učenju.

Poznate kakšno navdihujočo zgodbo?

Na razpis priznanja ACS 2025 lahko vsak prijavi navdihujočo zgodbo posameznika ali ustanove, ki s svojo predanostjo, inovativnostjo in pogumom na področju vseživljenjskega učenja premika meje, spodbuja, opogumlja in pušča trajen pečat. Razpis je odprt do 20. januarja 2025, navdihujoče zgodbe pa lahko prijavite na povezavi.

"Priznanja ACS so neprecenljivo orodje za spodbujanje vključevanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja ter krepitev vrednot učenja kot temeljne pravice vsakega posameznika. Z njimi ACS uresničuje svojo vizijo bolj izobražene, vključujoče in trajnostno naravnane družbe. Prenova priznanj odraža našo predanost širjenju kulture vseživljenjskega učenja ter osvetljevanju zgodb, ki navdihujejo," je ob otvoritvenem dogodku poudarila dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS.

Vseživljenjsko učenje odpira nove priložnosti za osebno in skupnostno rast

Natalija Planinc, prejemnica priznanja ACS 2009 za uspešno vodenje študijskih krožkov na Obali, je ob odprtju razpisa poudarila pomen učenja za starejše odrasle: "Ko zaključimo svojo poklicno pot, še zdaleč ni konec učenja. Takrat se pokažejo nove priložnosti za osebno in skupnostno rast ter bogato življenje."

Marija Hribar, prejemnica priznanja 2018, iz knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica: "Odločujočo vlogo pri učenju ima notranji vzgib, notranja motivacija, ki človeka ali skupino žene, da se uči in svoje izsledke predstavi skupnosti. Knjižnica pa ima pri tem izredno pomembno vlogo, saj je z odprtostjo in s tem dostopnostjo prepoznana in je zaželena partnerica pri učenju posameznika in skupin."

Otvoritveni dogodek v Narodni galeriji v Ljubljani je moderirala Bernarda Žarn, za glasbo in ples pa so poskrbeli Prifarski muzikanti z Jasmino Levičar, dobitnico priznanja ACS 2013, in plesna šola Alice Stojko Saliu, dobitnice priznanja zglednim učečim se ACS 2023 – ADC Plesni center Ajdovščina.

