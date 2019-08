Izjemni uspehi ruskega energoterapevta

Večini odraslih lahko pomaga do delne ali popolne ozdravitve. Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji in znaša kar 95 odstotkov. Izkazal pa se je tudi pri cerebralni paralizi in raznih drugih bolezenskih težavah otrok, vključno z downovim sindromom. »Otroci prihajajo na terapijo neobremenjeni, brez zadržkov, predsodkov in strahu. Tu pa se potem lahko dela čudeže. Veliko jih prihaja na terapije zaradi imunske oslabelosti, hiperaktivnosti, nočnega mokrenja, težav z motoriko …«Zavidanja vredne rezultate beleži pri zdravljenju številnih bolezni, kot so glavobol z migreno (uspeh ozdravitve je praktično stoodstoten), išias, bolečine v hrbtenici in križu, artritis, sklepna in revmatska obolenja, ledvični in žolčni kamni, težave s prekrvitvijo, motorične težave, stres, zvišan krvni tlak, bronhitis, psihične in imunske težave, diabetične težave, paraplegične težave, dioptrija … Precej uspešno odpravlja tudi težave parov, ki ne morejo spočeti otroka.

Osipov pri ljudeh, ki pridejo k njemu po pomoč, preprosto vidi njihovo energijsko stanje, tudi če ne pozna medicinske diagnoze. To je njegova naravna sposobnost, da občuti, kje imajo težave in kakšne so. Ko odkrije vzrok težav, spodbudi samozdravljenje in nato, kot pravi, človek sam sebe popravlja prek regulacij telesa. Gre za izvirno metodo, ki je samo njegova.

Pri terapiji najprej vpliva na energijsko stanje, na pretok energije, nato pa tudi na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu, se začne postopek čiščenja in zdravljenja. »Na moje dotike in bližino se ljudje zelo različno odzivajo. Nekateri čutijo trzljaje, padajo v jok ali smeh, druge vleče v eno ali drugo smer, občutijo vročino, mravljinčenje, nekateri celo bruhajo …« razlaga Osipov, hkrati pa zatrjuje, da so vsi ti odzivi normalni, gre namreč samo za regulacijo, ki vodi k bolj optimalnemu stanju. »Vse, kar se dogaja s telesom, pa je normalno.« Ljudje se na terapijo večinoma, v okoli 90 oziroma 95 odstotkih, odzivajo pozitivno in so po terapiji dobro razpoloženi.

Njegovi uspehi so neverjetni in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in ga imajo za čudodelca. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih, ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala. pa so vendarle ozdraveli.

