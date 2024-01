Izjemno nevarno početje: namesto po obvozu kar preko železniških tirov

V četrtek se je v sklopu izgradnje novega Potniškega centra Ljubljana začelo tudi rušenje železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Območje je zaprto tudi za kolesarje in pešce. In če na prvi dan zapore večjih težav v prometu niso zaznali, so danes zabeležili več nevarnih prečkanj proge v bližini, kjer potekajo gradbena dela. Kršiteljem so izdali opozorila, saj je tako početje izjemno nevarno.

"Danes je izredni nadzor Slovenskih železnic od 9.00 do 12.00 kršiteljem izdal kar 43 opozoril," so na nevarno početje opozorili pri Slovenskih železnicah. Vse pešce in kolesarje ob tem pozivajo, naj uporabljajo Vilharjev podhod ali pot ob Tivolski in naj ne prečkajo proge na neoznačenih in nevarnih poteh. "Vlaki na tem delu vozijo pogosto, na vsakih nekaj minut. Izvajajo se gradbena dela, ki so hrupna, zaradi česar vlaka morda ne bo slišati," so sporočili iz Slovenskih železnic.

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice



Nevarno prečkanje tirov icon-picture-layer-2 1 / 3

Nepridipravi so na območju gradbenih del ponoči potrgali in poškodovali tudi ograjo, ki označuje, da je prehod prepovedan. Ograjo so zjutraj ponovno postavili.

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

Ograja, ki označuje prepovedan prehod icon-picture-layer-2 1 / 2