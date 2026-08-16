Odkrili prevrnjen nagrobnik, zaradi katerega je završalo v 'Emoni'

Previdno in počasi so danes arheologi prestavili nagrobni kamen, ki so ga odkrili v bližini današnje železniške postaje. Tukaj so bili že ves čas navdušeni nad najdbami. Grobovi, ki so jih odkopali, so bili namreč izredno bogati, tako da je bilo očitno, da je na tem mestu zadnji počitek našla emonska elita. Ko pa so odkrili prevrnjen nagrobnik, je završalo. Podoba kaže, da izhaja iz prvega stoletja, torej samih začetkov Emone – pokojnik je verjetno pripadal prvi generaciji rimskih naseljencev. Sam nagrobnik pa je izjemno bogat.

Zanj sta značilna dva leva ob strani in na tej vrsti so poleg napisne plošče imele tudi upodobitev pokojnikov. Kamen je iz brežin blizu Trsta, nagrobnik pa so po vsej verjetnosti izdelali v Ogleju.

Glede na to, kakšen je nagrobnik, bi lahko pokopani opravljal mestno funkcijo. Morda celo duovirja, današnjega župana.

Kdor koli je ta Emonec bil, 2000 let je mirno spal pod mestnim vrvežem. Ko smo se denimo vozili proti železniški postaji, smo šli čezenj. Zdaj ga bodo odpeljali v restavratorski center.

Seveda še ne vemo, kaj nam bo spomenik razkril, a čisto mogoče je, da bo zgodovina teh krajev dobila novo poglavje in razumevanje, kdo je tu civilizacijo gradil pred tisočletji.