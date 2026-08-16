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Slovenija

Odkrili prevrnjen nagrobnik, zaradi katerega je završalo v 'Emoni'

Ljubljana, 16. 08. 2026 20.08 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
Janez Usenik
Nagrobnik iz časa Rimljanov

Izjemno arheološko odkritje v Ljubljani. Če malo špekuliramo, bomo morda zaradi njega zgodovino Ljubljane začeli pisati drugače, obstaja celo možnost, da bomo izvedeli ime in podobo čisto prvega župana rimske Emone. Ob železniški postaji so namreč našli izredno bogat nagrobnik, obeležje, kakršnih v Sloveniji do zdaj še niso odkrili.

Previdno in počasi so danes arheologi prestavili nagrobni kamen, ki so ga odkrili v bližini današnje železniške postaje. Tukaj so bili že ves čas navdušeni nad najdbami. Grobovi, ki so jih odkopali, so bili namreč izredno bogati, tako da je bilo očitno, da je na tem mestu zadnji počitek našla emonska elita. Ko pa so odkrili prevrnjen nagrobnik, je završalo. Podoba kaže, da izhaja iz prvega stoletja, torej samih začetkov Emone – pokojnik je verjetno pripadal prvi generaciji rimskih naseljencev. Sam nagrobnik pa je izjemno bogat.

Zanj sta značilna dva leva ob strani in na tej vrsti so poleg napisne plošče imele tudi upodobitev pokojnikov. Kamen je iz brežin blizu Trsta, nagrobnik pa so po vsej verjetnosti izdelali v Ogleju.

Glede na to, kakšen je nagrobnik, bi lahko pokopani opravljal mestno funkcijo. Morda celo duovirja, današnjega župana.

Kdor koli je ta Emonec bil, 2000 let je mirno spal pod mestnim vrvežem. Ko smo se denimo vozili proti železniški postaji, smo šli čezenj. Zdaj ga bodo odpeljali v restavratorski center.

Seveda še ne vemo, kaj nam bo spomenik razkril, a čisto mogoče je, da bo zgodovina teh krajev dobila novo poglavje in razumevanje, kdo je tu civilizacijo gradil pred tisočletji.

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KOMENTARJI13

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NeXadileC
16. 08. 2026 21.42
Zanimivo in vredno.
Odgovori
0 0
Don Muri
16. 08. 2026 21.12
Jankovičev prednik.
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0 0
Agent Provokator
16. 08. 2026 21.31
ne govori tega na glas, Srbi že itak trdijo, da smo Slovenci v resnici podaplski Srbi...😄
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0 0
mandan
16. 08. 2026 20.52
Rad res rad bi videl, da bi zgodovino pisalo po resnici. Rimljani so okupirali današnje ozemlje Slovenije in tudi bolano Ljubljano. Posilili so bog ve koliko Slovencev in Slovenk in jih peljali v prve bojne vrste. Zato tudi izvira angleški pomen Slave...ker so videli sužnja v človeku ki je rekel da je Slovan in izhajal iz slovanskih narodov.
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-2
1 3
Agent Provokator
16. 08. 2026 20.59
Nakladaš....V klasičnem Rimskem imperiju neposrednih "Slovencev" ni bilo, saj so se predniki Slovencev (Alpski Slovani) na današnje ozemlje naselili šele v 6. stoletju, torej po propadu Zahodnega rimskega cesarstva (leta 476). Ozemlje Slovenije so v antiki poseljevali keltski in ilirski narodi (npr. Karni, Tavriski, Japodi), ki so jih Rimljani v 1. stoletju pr. n. št. in 1. stoletju n. št. popolnoma premagali in romanizirali.
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+4
4 0
Agent Provokator
16. 08. 2026 21.21
V času Rimljanov je bila Emona vojaška utrdba, enako kot Celeia in Petovia... zato je nagrobnik zelo verjetno postavljen kakšnemu uglednemu vojaškemu vodji... centurionu
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-1
0 1
Betuul
16. 08. 2026 20.47
Res čudno da se je izpred 2000let zakopan nagrobnik pojavil sedaj ko po lj vedno nekaj prekopavajo in da se stvar ni pojavila za čas avstro ogrske ko so gradili progo. Morda je povezan z ladjevjem in amforami Kar sta pred kratkim najdla potapljača ob obali Sicilije. Sicer paje za slo teritorij izpred Tistih časov jasno znano da so se tukaj odvijala pomembna bojevanja različnih domovin. Recimo lj teritorij zavzema precej pokopališč grobišč ipd Še izpred časa Emoncev. Pomembna grobišča so okoli ukc ja po zaloški proti lj polje in še kje so lokacije
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-1
0 1
Juzles Iters
16. 08. 2026 20.30
Precej slab odlitek. Lahko bi se bolj potrudili. Vidi se, da zadeva ni klesana.
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-2
0 2
galeon
16. 08. 2026 20.25
Pra,pra,pra in še 10x pra dedek župana Zokija ane? Kake teorije padajo ven tem kvazi arheologom. Pojma nimajo.
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+1
3 2
nick73
16. 08. 2026 20.24
Jasno, da je bil prvi župan Emone Zoranus in je imel en tak poseben nasmeh.
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+2
3 1
Delboy Trotter
16. 08. 2026 20.29
Zoranus Jankovus.
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+1
1 0
Betuul
16. 08. 2026 20.59
Nekako obstaja zapis prvega župana od l.1504 in to je župan Janez Lantheri
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0 0
grumf
16. 08. 2026 20.18
Hehe, mal ga je tud pikhammer polizal s strani :)
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+1
1 0
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