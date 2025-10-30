Svetli način
Izjemno redko opažanje v Evropi in prvo v Sloveniji: zablestel oranžno-rdeči plamenec

Ljubljana , 30. 10. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Strokovnjaki krajinskega parka Sečoveljske soline so bili presenečeni nad opažanjem obiskovalke, ki je med jato navadnih plamencev odkrila osamljenega, živo oranžno-rdečega ameriškega plamenca. Ta eksotična ptica, ki izvira iz Karibov, Srednje Amerike in Bahamov, je s svojo ognjeno barvo takoj izstopala. Gre za prvi takšen pojav v Sloveniji in zelo redek primer v Evropi, kar ponovno dokazuje presenetljive poti narave.

Včeraj je obiskovalka M. Zajc na območju Muzeja solinarstva v Sečoveljskih solinah dočakala nekaj izjemnega. Med jato navadnih plamencev (Phoenicopterus roseus) se je pojavil en sam, žareče oranžno-rdeč tujec. Po fotografiji sodeč gre za ameriškega plamenca (Phoenicopterus ruber), vrsto, ki izvira iz Karibov, Bahamov in obal Srednje Amerike, so sporočili iz krajinskega parka Sečoveljske soline. 

S svojim ognjenim perjem je takoj izstopal med bledo rožnatimi sorodniki. Njegova barva ni le naključje – izvira iz prehrane, bogate s karotenoidi iz rakcev in alg, ki v Karibih dajejo plamencem tisto značilno sončno žarenje. Gre za izjemno redko opažanje v Evropi in za prvo v Sloveniji, poudarjajo.

"Večina tovrstnih prihodov je povezanih z osebki, ki so pobegnili iz ujetništva in se pridružili divjim jatam plamencev, a njihova prisotnost vedno vzbudi občutek čudenja in spoštovanja do narave, ki ne pozna meja," pojasnjujejo. Danes so se, kljub dežju, odpravili na teren in plamenca izsledili na drugem koncu solin, kjer se je skupaj s še desetimi navadnimi plamenci hranil v bazenu nasproti uprave. Kasneje je odletel v večji bazen za Muzejem solinarstva.

"Naj bo ta obisk simbol žive povezanosti med svetovi – od solin Jadrana do tropskih lagun, kjer se rodijo ognjeni plamenci," so sklenili.

