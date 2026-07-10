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Slovenija

Izjemno sušne razmere po državi, najbolj kritično na jugu

Ljubljana , 10. 07. 2026 08.29 pred 16 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Sušomer

Agencija RS za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomanjkanja padavin in visokih temperatur. Stanje je še posebej kritično v Spodnjem Posavju, na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere hitro stopnjujejo.

V zadnjih 30 dneh je bilo po Sloveniji precej manj padavin, kot je glede na dolgoletno povprečje običajno za ta čas leta. Padavine so bile prostorsko neenakomerno razporejene. Visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Izjemno sušne razmere so prisotne v naslednjih regijah:  Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska, Obala. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regij. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju, so sporočili iz Arsa.

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Zelo sušne razmere beležijo tudi na Koroškem, v Podravju, Pomurju, na Bovškem, v Zgornjesavski dolini ter ponekod v osrednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so prisotne na Gorenjskem in Savinjskem.

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Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme. Posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato pričakujejo nadaljnje zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodnobilančnega primanjkljaja, so še zapisali. 

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KOMENTARJI2

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smiljan13
10. 07. 2026 08.55
Namesto, da denar pošiljajo v Ukrajino, bi lahko ta denar namenili za odpravljanje suše v prihodnjih letih..
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0 0
jedupančpil
10. 07. 2026 08.46
občani brez vode ..:) no saj znajo krast
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