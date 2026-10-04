Izjemno vzdušje v Šenčurju

Slovenske zastave, raglje, glasno navijanje, na koncu pa Primož Roglič kot najboljši Slovenec na desetem mestu. V Šenčurju so navijači navdušeno spremljali kolesarje že vse od jutra. Majhen kraj na Gorenjskem se je za nekaj dni spremenil v pravo kolesarsko vasico, domačini pa so veseli, da lahko kar s svojih dvorišč spremljajo največja imena evropskega kolesarstva. Po besedah organizatorjev gre za enega največjih športnih dogodkov, ki jih je Slovenija doslej gostila.