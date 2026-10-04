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Slovenija

Izjemno vzdušje v Šenčurju

Šenčur, 04. 10. 2026 20.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Leja Hrovat
Evropsko prvenstvo v Šenčurju

Slovenske zastave, raglje, glasno navijanje, na koncu pa Primož Roglič kot najboljši Slovenec na desetem mestu. V Šenčurju so navijači navdušeno spremljali kolesarje že vse od jutra. Majhen kraj na Gorenjskem se je za nekaj dni spremenil v pravo kolesarsko vasico, domačini pa so veseli, da lahko kar s svojih dvorišč spremljajo največja imena evropskega kolesarstva. Po besedah organizatorjev gre za enega največjih športnih dogodkov, ki jih je Slovenija doslej gostila.

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