Po izključitvi Rojca iz SD izstopilo vseh sedem občinskih svetnikov

Po izključitvi Emila Rojca iz SD je prišlo do izstopa 16 članov z ilirskobistriškega območja, med njimi celotna svetniška skupina v bistriškem občinskem svetu, so potrdili v stranki. Kot so poudarili v SD, so hkrati prejeli prve pristopne izjave ljudi, ki se jim prej zaradi nestrinjanja z načinom Rojčevega dela niso želeli aktivno priključiti.

Med člani, ki so izstopili iz stranke SD, so predsednik območne organizacije Osrednja Primorska, podpredsednik občinske organizacije Ilirska Bistrica, vsi svetniki v bistriškem občinskem svetu, predsednik Foruma starejših – območne organizacije Osrednje Primorske, vsi člani predsedstva območne organizacije stranke razen enega ter vsi člani predsedstva območne organizacije Osrednje Primorske razen enega. Nadzorni odbor SD je namreč pred dnevi sprejel sklep, da se ilirskobistriškega župana Emila Rojca zaradi nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko izključi iz članstva v stranki. Omenjeno komunikacijo je nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno za člana in župana iz vrst SD. Kot so tedaj izpostavili v stranki, se Rojc kljub pozivom nadzornega odbora ni opredelil do očitkov, prav tako se za svojo neprimerno komunikacijo ni opravičil ali pokazal obžalovanja. Župan Emil Rojc Izključitev Rojca pa je očitno povlekla s sabo tudi pretrese na lokalni ravni. Kot so danes za STA potrdili pri SD, so se tudi njihovi svetniki v občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica odločili, da svojo politično pot nadaljujejo skupaj z županom Rojcem. SD: Prejeli smo tudi nove pristopne izjave Socialni demokrati sicer trdijo, da omenjeni izstopi niso in ne bodo omejili nadaljnjega delovanja stranke v tem delu Slovenije: "Ravno nasprotno, hkrati smo v stranki prejeli tudi že prve pristopne izjave ljudi, ki se do sedaj, zaradi nestrinjanja z načinom dela Emila Rojca, niso želeli aktivno priključiti Socialnim demokratom v tem delu Slovenije." V SD tako pričakujejo, da bo število novih članov kmalu preseglo število izstopov ter da bodo dolgoročno ohranili in nadgradili podporo, ki jo je imela SD v zadnjem desetletju na območju Ilirske Bistrice. Prav tako delovanje stranke na tem območju ni prekinjeno. V občinski organizaciji SD zadev ne želijo več komentirati. Je pa občinski svetnik Borut Rojc že pred dnevi na družbenem omrežju Facebook navedel, da so v sklepu, ki so ga decembra v razširjenjem predsedstvu občinske organizacije pripravili v odgovor na poziv nadzornega odbora stranke, soglasno nasprotovali predlogu za izključitev župana. Čeprav so svoje mnenje utemeljili, se nadzorni odbor do večine njihovih navedb ni opredelil. PREBERI ŠE SD izključil Rojca iz svojih vrst Glede na to je po Rojčevih navedbah jasno, da nadzorni odbor ni želel sprejeti svoje odločitve na osnovi dejstev, ampak je iskal zgolj formalni izgovor za izključitev Emila Rojca oziroma je želel podati zgolj formalno kritje za vnaprej sprejeto odločitev zaradi razlogov, ki jih vodstvo stranke ne želi priznati. "Priznanje resničnih razlogov bi odprlo vprašanje demokratičnosti stranke oziroma bi obelodanilo, da so resnični interesi stranke SD v nasprotju z interesi občanov Občine Ilirska Bistrica in tudi širšega prebivalstva Republike Slovenije," je še navedel Borut Rojc. Svetniška skupina SD je sicer s sedmimi člani največja v 23-članskem občinskem svetu. O tem, kaj bo izstop vseh svetnikov iz stranke pomenil za razmerja moči v občinskem svetu in za samega župana Rojca, je moč zgolj ugibati. Po navedbah Boruta Rojca na Facebooku svetniška skupina SD v občinskem svetu ne obstaja več, vendar so se kljub temu dogovorili, da bodo ostali skupaj in še naprej delovali v dobrobit občank in občanov.