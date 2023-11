Izkopavanja na območju Drame: ostanki Emone že na globini 70 centimetrov

Po besedah Maje Lavrič iz Centra za preventivno arheologijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so v oktobru zaključili izkopavanja ob Mali Drami. Raziskali so del dobro ohranjene insule osem in ceste dekumanom J. Dokumentirali so vse rimske faze od 1. do konca 4. stoletja, naleteli pa so tudi na zelo lepe drobne najdbe, od fibule in novčnih najdb pa do lončenih in steklenih posod.

Kot je povedala, jih je najbolj presenetila ohranjenost zunanje fronte insule skupaj s temeljem do višine dveh metrov, na omenjeni zid so naleteli že na globini 70 centimetrov. Na podlagi dobre ohranjenosti zidu in vseh gradbenih faz so lahko zelo dobro dokumentirali uporabo insule, kjer so našli hipokavst oziroma talno gretje. V 4. stoletju je bil prostor predelan v steklarsko delavnico, poleg steklarskega odpada in talilnih posodic je presenetljivo velika količina novčnih najdb v neposredni bližini peči.