Rupnikov nadrejeni Johan Verschueren je v nedeljo dejal, da želi pojasniti nekatera vprašanja okrog primera in pozval vse, ki vedo kaj o starih in novih obtožbah, naj se javijo na njihov elektronski naslov, poroča tiskovna agencija AP."Moja glavna skrb gre vsem tistim, ki so trpeli in kličem vse, ki želijo narediti novo prijavo, ali želi razpravljati o že podanih prijavah, naj stopijo z mano v stik," je sporočil in dodal, da sprejemajo prijave v angleškem, francoskem, italijanskem, španskem, nizozemskem in nemškem jeziku.

Pred tem je Domani objavil pričevanje nune, ki je opisala več let spolnih zlorab in duhovnih manipulacij Rupnika, ki ga je skušala večkrat prijaviti, vendar naj bi ga nadrejeni ščitili in ji to preprečili.

"Njegova spolna obsedenost ni bila improvizirana, ampak globoko povezana z njegovim konceptom umetnosti in njegovim teološkim razmišljanjem. Oče Marko je začel počasi in sladko polniti moj psihološki in duhovni svet, izkoriščal je moje ranljivosti in zlorabljal moje razmerje z Bogom, da bi me potisnil v spolno doživetje z njim," je za Domani povedala neimenovana nekdanja slovenska nuna.