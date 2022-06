Izkoriščanje delavcev: 40 ur neprekinjenega dela pod stalnim nadzorom kamer

V obratu za pakiranje rib na Kozini je zaposlenih okoli 20 delavec. Kot je poročala TV Slovenija, so delavci pod stalnim nadzorom, preko videokamer na delovnem mestu pa jih preko telefona tudi opominjajo in grajajo. "Ko delate 12 ur stoje, se ne smete niti nasloniti, niti za minuto, slikajo in pošljejo na mobitel fotografijo in vprašanje, zakaj delo stoji," je pojasnil eden izmed zaposlenih. Gre za tuje delavce, ki spijo kar na tleh v skladišču tovarne.

Delavci opozarjajo tudi na kršitev pogodbe o plači in neizplačilu nadur. Kot je povedal eden izmed njih, že prvi mesec nadur ni dobil plačanih, plača pa je bila bistveno nižja od dogovorjene s pogodbo. " Če že kaj malega izplačajo za nadure, je to na roko. Ko sem naredil 100 nadur, so mi dali 80 evrov na roko. S tem da nam odbijejo za malico, za delovno vizo, zdravstvene preglede, Rosana Šuštar nam je odbila vse, kar bi moral plačati delodajalec," je razkril.

"Tukaj gre za evidentno situacijo sistematičnega izkoriščanja delavcev. Tako podjetje ne sme obstajati! In kar je še najbolj grozljivo, je to, da jih s premeteno manipulacijo poskušajo indoktrinirati, da so vsi v istem čolnu, torej lastnik - delodajalec - in delavci," je dodal.

Kot je še povedal, delodajalec ne spoštuje niti delovnega časa in počitka, ki jim pripada. Kličejo jih ob vsaki uri in zahtevajo, da pridejo delati. "Najprej sem delal v proizvodnji šest ur, nato sem naložil kombi in peljal ribe v 800 kilometrov oddaljeno Prago. Na Kozino sem se vrnil opolnoči, vsega skupaj 30 ur neprekinjenega dela. Ob enih ponoči sem prišel domov, ob petih zjutraj sem že moral začeti razvažati ribe po Sloveniji. Da nisem zaspal za volanom, sem se po telefonu pogovarjal s sorodniki," je pojasnil.

In kaj na vse pravijo v družini Šuštar?

Pred kamero TV Slovenija niso želeli, so pa pisno zavrnili vse očitke. "Pojasnjujem, da vsi naši delavci opravljajo delo v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Zavračam vaše navedbe o neizplačilu opravljenih nadur in o izvajanju nezakonitega videonadzora delavcev. Višina urne postavke in izvajanje politike zaposlovanja delavcev sodi v okvir poslovne skrivnosti poslovanja naše družbe, zato vam teh informacij ne moremo razkriti. Glede navedb, da naj bi bila v zadnjih treh letih delovna inšpekcija v družbi Selea d.o.o. ugotovila številne kršitve, takšne navedbe zavračam," je za TV Slovenija zapisala direktorica Rosana Šuštar.

Kot je dodala, so bili v preteklih letih opravljeni številni inšpekcijski nadzori, pri čemer pa noben ni bil zaključen na način, da bi bila družba ali ona kot odgovorna oseba, spoznana za krive storitve kakršnega koli prekrška. "V primeru ugotovitve kakršnih koli pomanjkljivosti pri izvajanju delovnega procesa, pa smo vedno spoštovali odrejene ukrepe s strani pristojnih organov in izpolnili vse naložene obveznosti. Ostro pa zavračam insinuacije o obolevanju in fizični in psihični iztrošenosti v povezavi z delom v družbi Selea," je še pojasnila.

Ob tem pa so z delovne inšpekcije za TV Slovenija odgovorili, da so v preteklosti v podjetjih Marinblu in Selea opravili več nadzorov, med katerimi so ugotovili kršitve pri plačah, regresu, delovnem času, odmorih in počitku.