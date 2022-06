Izkoriščanje delavcev na Kozini: Ne le delovni pogoji, težava so tudi higienski standardi

Potem, ko se je v medijih pojavila zgodba enega izmed zaposlenih v pakirnici rib na Kozini – podjetju v lasti nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja -, kjer naj bi vladale suženjske razmere, sta pred kamere stopila člana Delavske svetovalnice in predstavila primer. Za zgodbo so izvedeli, ko so nekateri delavci potrebovali določene papirje, med pogovori z njimi pa so izvedeli za razmere, v katerih živijo in delajo. A niso bili jezni ali užaljeni, saj so se že privadili. So pa bili izčrpani, nekateri so imeli že kronične zdravstvene težave. Goran Lukić, je pokazal fotografijo bivalnih pogojev 12 indijskih delavcev in povedal, da česa takega še ni videl, čeprav se s problematiko delavskih pravic ukvarja že 15 let. Kot je povedal, delavci delo opravljajo v težkih fizičnih pogojih in pod nenehnim nadzorom in dodal, da so podali prijave na več različnih organov.

Povedal je, da so jim iz Zavoda za zaposlovanje RS sporočili, da podjetje Selea ni dobila soglasja za zaposlitve indijskih delavcev, Marinblu pa je preko portugalske agencije, ki sploh ni registrirana v Sloveniji za opravljanje dela, dobilo soglasje, kar je nezakonito, je pojasnil Lukić. V preteklosti je v podjetjih Marinblu in Selea delovni inšpektorat opravil več nadzorov, med katerimi so ugotovili kršitve pri plačah, regresu, delovnem času, odmorih in počitku. V podjetju Marinblu imeli tri preglede, ugotovili tri kršitve in izdali tri ukrepe, in sicer upravno odločbo ter dve opozorili. V podjetju Selea pa so izvedli štiri preglede in ugotovili šest kršitev ter izdali tri ukrepe, torej opomin in upravno odločbo, je povedal Lukić in dodal, da je to nesprejemljivo. Inšpektorji imajo možnost, da take delodajalce zaprejo, je še pojasnil in dodal, da upa, da se bo zdaj kaj premaknilo.