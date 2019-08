Izkoriščanje delavcev v Sloveniji vse večje, država reagira prepočasi

Eden izmed novejših primerov je skupina 10 delavcev, zaposlenih pri treh prepletenih podjetjih v gozdarski dejavnosti z območja Dolenjske, ki so se obrnili na Delavsko svetovalnico. Delavci so prišli po pomoč, potem ko jih je delodajalec v času, ko bi jim bilo treba izplačati regres, obvestil, da jih ne potrebuje več, pri tem pa jim ni vročil nobenih papirjev o odpovedi delovnega razmerja.

Cilja projekta PO-MOČ, ki se je začel 3. maja in bo trajal do 18. novembra, sta med drugim informirati potencialne žrtve o njihovih pravicah in jih opolnomočiti za zmanjšanje tveganja delovnega izkoriščanja. Vreden je 6200 evrov, sofinancira pa ga urad vlade za komuniciranje.

Kot je dejal Lukić, se je po pregledu dokumentacije izkazalo, da"fantje delajo pošteno, preko normalnega delovnega časa, da so plače neredne in izplačane le deloma, da je regres zanje tujka, plačne liste fatamorgana, koriščenje dopusta pa neznanka". Za piko na i so bile odjave teh delavcev iz zavarovanj nezakonite, je dodal.

Delavska svetovalnica je po besedah njenega predstavnika Gorana Zrnića v imenu delavcev vložila izredne in redne odpovedi delovnega razmerja. Pri posredovanju na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa je znova ugotovila, da so postopki za pridobitev papirjev, ki jih vlagajo delodajalci, zelo zaplezeni in da so odjave iz zavarovanja realizirane, četudi odpovedi delovnega razmerja niso bile osebno vročene, kot to določa zakon. Poleg tega naj bi bile podlage za odjavo iz zavarovanja napačne in povsem pomešane.

ZZZS"očitno ne razume, da kot po tekočem traku odloča o življenjih", je bil kritičen Zrnić. "Sistem je treba nujno modificirati v smeri večje varnosti," je pozval. Glede na to, da so imeli tudi primer delavca, ki je ob obisku ZZZS odkril dokument, da je sam dal odpoved, o čemer pa ni vedel ničesar, si v svetovalnici želijo, da se vsem zaposlenim omogoči neposreden vpogled v vse dokumente, ki so zanje vloženi pri ZZZS, prek telefona. S to pobudo so se v sredo že obrnili na ZZZS.