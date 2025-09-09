Izkoriščanje indijskih delavcev: inšpektorji ugotovili več nepravilnosti

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je sporočil, da so opravili nadzor na kmetiji na Gorenjskem, kjer naj bi izkoriščali indijske delavce. Ugotovili so kršitve s področja delovnih razmerij glede zagotavljanja počitkov med dvema delovnima dnevoma ter glede obračunavanja in izplačevanja dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Izdali so tudi prepovedno odločbo zaradi neustreznih bivanjskih pogojev za nastanitev delavcev. Poleg tega so bile ugotovljene še druge nepravilnosti s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zaradi katerih poteka prekrškovni postopek, ki je še v teku.

Na eni izmed gorenjskih kmetij naj bi delavci iz Indije na poljih delali v slabih pogojih, delodajalec naj jim ne bi dovolil piti niti vode. Obveščeni so bili na inšpektoratu, Policiji, tudi v uradu predsednice države. Lastnik kmetije je pred kamero ne želi, smo poročali.

Sektor za prednostno odzivanje je izvedel inšpekcijske preglede na področju varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij na posestvu Bobnar. Kot pa so ugotovili inšpektorji, ki so prednostno obiskali kmetijo, je bilo v času nadzora zaposlenih 21 tujih delavcev iz Indije in Nepala, od katerih jih je bilo v postopku, kot priče, zaslišanih osem oseb. Zaslišane priče so jasno opisale dogajanja in nepravilnosti pri zavezancu. Nadzor pri zavezancu je bil izveden v koordinirani akciji skupaj s Policijsko postajo za izravnalne ukrepe Kranj in Finančno upravo Republike Slovenije. Ugotovljene so bile kršitve s področja delovnih razmerij glede zagotavljanja počitkov med dvema delovnima dnevoma ter glede obračunavanja in izplačevanja dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je bila vložena kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Kranju. Na področju varnosti in zdravja pri delu je bila izdana prepovedna odločba zaradi neustreznih bivanjskih pogojev za nastanitev delavcev na dan inšpekcijskega nadzora. Poleg tega so bile ugotovljene še druge nepravilnosti s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zaradi katerih poteka prekrškovni postopek, ki je še v teku, so sporočili iz Inšpektorata.

Več kot polovica delavcev si je že uspešno poiskala novo zaposlitev

Inšpektorji Inšpektorata za delo so tujim delavcem med samim inšpekcijskim nadzorom nudili tudi informacije o njihovih pravicah ter možnostih. Več kot polovica tujih zaposlenih delavcev pri zavezancu, si je tako uspešno poiskalo novo zaposlitev pri drugem delodajalcu, prav zaradi hitrega odziva in celovite obravnave primera s strani inšpektorjev Sektorja za prednostno odzivanje. Tudi pri preostalih dveh podjetjih se vodijo upravni postopki. Pri zavezancu Gostinstvo Bobnar d.o.o. so bile ugotovljene kršitve v zvezi z zaposlovanjem za določen čas, izplačilom regresa in dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ter vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Prekrškovni postopek je v teku. Tudi zoper zavezanca Kmetijski pridelki Bojan Bobnar s.p. je uveden prekrškovni postopek. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na izjavo o varnosti z oceno tveganja, ureditev delovnih prostorov zagotavljanje prve pomoči. Zavezancu je bila izdana tudi ureditvena odločba. Postopki se torej še nadaljujejo. "Inšpektorat Republike Slovenije za delo inšpekcijskih nadzorov, ki so v teku, ne more podrobneje komentirati, dokler traja ugotovitveni postopek in se ne zagotovi pravica zavezanca do izjave. Takšna zadržanost ni stvar izbire, temveč nujen pogoj za zagotavljanje integritete postopka in nemotenega delovanja inšpektorjev. Pri usklajenih akcijah med različnimi državnimi organi je še toliko pomembneje, da se s prehitrim razkrivanjem podrobnosti ne ogrozi uspešnosti drugih vzporednih postopkov. Takšen pristop zagotavlja verodostojnost podanih informacij. Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa jasno sporoča, da so kršitve pravic delavcem, še posebno ranljivejšim skupinam, nedopustne in zavrača očitke o neodzivnosti v konkretnem primeru," so še zapisali.

