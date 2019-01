V zadnjih dneh je na nedopustne prakse opozorila skupina študentov fakultete za arhitekturo. V anonimnem pismu so opisali izkoriščanje v projektantskih podjetjih, ki jih pogosto vodijo zaposleni na fakulteti in poudarili, da je to edina možnost za pridobivanje zahtevanih referenc in izkušenj, ki so nujno potrebne za zaposlitev po končanem študiju.

"Na nek način profesorji postajajo dvoživke, podobno kot v zdravstvu. Delajo v javnih zavodih, hkrati pa še v svojih zasebnih podjetjih. Jasno je, da so študenti v teh primerih v podrejenem položaju, in da si tega ne upajo izpostavljati. Ta praksa je v visokošolskem prostoru že stalna, zato nekateri študenti tega sploh ne problematizirajo, čeprav je to zelo sporno," pravi Jaka Trilar , predsednik Študentske organizacije Slovenija (ŠOS).

Že vrsto let je praksa nekaterih podjetnih profesorjev na fakultetah takšna, da poleg svojega predavateljskega dela, delajo tudi na tržnih projektih – bodisi prek svojih lastnih podjetij oziroma podjetij, pri katerih so zaposleni. S tem načeloma ni nič narobe, celo dobrodošlo je, če ima profesor stik s trgom in prakso. Narobe pa je, če namesto njih glavnino projektnega dela opravijo njihovi študenti v okviru študijskih obveznosti in za to niso plačani oziroma v najboljšem primeru dobijo zelo mizerno plačilo. Medtem pa ti isti profesorji, ki jim tovrstne študijske obveznosti nalagajo, za te svoje "zasebne" projekte prejemajo visoke honorarje.

Kot so še opozorili, ima vsaj 10 od 12 profesorjev, ki so člani senata Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, v lasti oziroma so zaposleni v arhitekturnih projektantskih podjetjih – torej na vsebinskem področju fakultete. In to kljub temu, da v okviru fakultete deluje tudi Inštitut za arhitekturo in prostor, preko katerega bi lahko fakulteta tržila takšno projektno delo, študente za to plačala, denar od projektov pa bi se stekal nazaj na fakulteto oziroma univerzo. "Pri t. i. dvoživkah je problem tudi to, da gre za nelojalno konkurenco, saj lahko ponujajo posle za nižjo ceno kot ostala podjetja. Imajo namreč tako rekoč zastonjske delavce, ki to delo zanje opravljajo v teku študijskega procesa," še dodaja Trilar.

"Sporno je, če ne gre za dostojno plačano delo in če se njihov študijski uspeh na vprašljiv način pogojuje z delom v zasebnih podjetjih profesorjev," so ob tem jasni na študentski organizaciji.

O anonimnem pismu študentov arhitekture so v četrtek razpravljali tudi na ljubljanski univerzi in sklenili, da bodo pripravili pravila sodelovanja. "Kljub temu, da vseh informacij, predvsem tistih, ki se vežejo na konkretnejše obtožbe s strani študentov na potencialne kršitve zakona, akademske ali poklicne etike, še nismo uspeli pridobiti, so se vsi udeleženci včerajšnjega sestanka strinjali, da je treba poklicno in pedagoško sodelovanje med študenti in pedagogi v bodoče obvarovati očitanih nepravilnosti. Vsi tudi odločno obsojajo kakršno koli nezakonito in neplačano obliko dela študentov. Ob tem je treba ločiti med študentskim praktičnim delom v projektantskih podjetjih in obvezno študijsko prakso," so zapisali na Fakulteti za arhitekturo.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so nam pojasnili, da zgodbo spremljajo prek medijev, vendar da s podrobnostmi primera niso seznanjeni: "Komisija z omenjenim primerom ni seznanjena in tako nima dovolj informacij za oblikovanje stališča na omenjeno temo."

Ker so prejeli že več informacij o tovrstnem izkoriščanju, na ŠOS razmišljajo tudi o prijavi na Komisijo za preprečevanje korupcije, čeprav se študenti, ki se jim to dogaja, ne želijo izpostavljati. "Zato, ker je s tem lahko ogrožena njihova kariera po študiju, pa tudi sam študij," je poudaril Trilar.

Sestanka na univerzi so se udeležili rektor Igor Papič , dekan fakultete za arhitekturo Matej Blenkuš , predstavnica študentskega sveta fakultete za arhitekturo Eva Pavlič in predsednica študentskega sveta Univerze v Ljubljani Laura Koudela .

Poudarili so, da navedbe v dopisu delo študentov v podjetjih pedagogov posplošujejo na celotno populacijo, kar je po njihovem prepričanju neutemeljeno in zato te očitke zavračajo. Pojasnili so, da pri študentskem delu v projektantskih podjetjih gre za uveljavljeno prakso, ki "širi izkušnje in obzorja študentov ter jih natančneje seznanja s prvinami poklica, ter jim že med študijem omogoča, da se postopoma vključijo v poslovno okolje arhitekture in urbanizma". Pri tem so poudarili, da študenti, ki so vključeni v takšna dela, za opravljeno delo dobijo plačilo skladno z zakonsko določenimi razmerji. "V letu 2018 je v projektantskih podjetjih pedagogov UL FA občasno delalo približno 40 študentov, torej nekaj manj kot štiri odstotke celotne študentske populacije fakultete. Za delo so bili dostojno plačani oziroma so bili kot soavtorji soudeleženi pri deležu natečajne nagrade ali odškodnine, ki je bila podeljena avtorski skupini," so zagotovili na fakulteti.

"Ne izključujemo možnosti, da bi lahko med pedagogom in študenti prišlo do posameznih primerov nekorektnega sodelovanja, a odločno zavračamo navedbe, da gre za sistemski problem fakultete," poudarjajo.

Na fakulteti so se zavezali tudi, da bodo v prihodnje pravice študentov bolj zavarovali."Fakulteta bo v najkrajšem času uvedla izključno obliko dela prek tripartitne pogodbe, kjer bodo vključene vse potrebne varovalke, ki preprečujejo nastanek konflikta interesov. Pri sestavi pogodbe bodo sodelovali UL, UL FA , ŠS UL in ŠS FA. Rektor se bo o tej problematiki tudi osebno pogovoril s profesorji, ki imajo projektantska podjetja,"so zapisali na fakulteti. Na podlagi prejetega anonimnega pisma bodo sprejeli tudi interna etična pravila sodelovanja med pedagogi in študenti, ki bodo nastala v sodelovanju s študenti.

Fakulteta za arhitekturo ni osamljen primer?

Iskanje rešitev in pripravo pravil na fakulteti za arhitekturo je pozdravil tudi Trilar. "Mi upamo, da se bodo te navedbe uresničile. Seveda pa je treba nato tem navedbam slediti in ugotoviti, ali je to resnično rešitev problema, ali samo zakrivanje," je dejal. "Namen našega odziva ni dodatno javno blatenje visokega šolstva v Sloveniji, ampak želja po pozitivnem spreminjanju nekaterih do študentov nepravičnih praks."