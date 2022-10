Izkoristi priložnost: do konca meseca se prijavi na Coca-Colin program za mlade talente

- Ta edinstvena pripravniška izkušnja omogoča mladim strokovnjakom in diplomantom, da pridobijo prve ustrezne izkušnje v poslu, delu s kupci in z našim edinstvenim portfeljem izdelkov za vsak trenutek dneva in vsako priložnost. Izobraževalni program Graduate Trainee traja eno leto in je namenjen tistim, ki so se pripravljeni učiti, dosegati rezultate in zagotavljati vrhunske storitve našim kupcem, predvsem pa – so motivirani za doseganje odličnosti v vsem, kar počnejo. Glavno vodilo programa je, da mladi talenti, ki postanejo del naše ekipe, delujejo v okolju, kjer lahko v celoti pokažejo in razvijajo svoj potencial – ob podpori vodstva, mentorjev in sodelavcev. Program Graduate Trainee je priložnost za proaktivno upravljanje lastnega razvoja, saj bodo priložnosti za učenje na vsakem koraku. Mladi bodo imeli podporo pri razvoju na sistematičen in neformalen način. Prav tako bodo imeli priložnost konkretno prispevati k poslovanju s predlogi za optimizacijo poslovanja, delom na konkretnih projektih in v oddelkih. Ob zaključku programa bodo najboljši med njimi imeli priložnost za nadaljnji razvoj svoje kariere v Coca-Coli HBC - je izpostavila Romina Ivančić Maćešić, direktorica Oddelka za človeške potenciale v Coca-Coli HBC Adria.

Program za tiste, ki so predani rezultatom

Na razpis se lahko prijavijo osebe v zadnjem letniku študija ali tisti kandidati, ki so pred kratkim zaključili fakultetni študij in imajo do dve leti delovnih izkušenj. Iščemo strokovnjake z različnih področij, kot so: prodaja, marketing, korporativne zadeve in trajnost, proizvodnja, podpora poslovanju v dobavni verigi, finance in digitalne tehnologije.

Vsi zainteresirani, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, opravijo več krogov testiranja, da lahko postanejo pripravniki v enem najuglednejših svetovnih podjetij.

Izbrani kandidati bodo del pripravniškega programa Coca-Cole preživeli na terenu z oddelkom prodaje, kjer se bodo seznanili z osnovno dejavnostjo podjetja, nato pa bo sledilo delo v izbranem oddelku. Delo je dinamično, niti dva dneva ne bosta enaka. Pripravniki bodo morali zelo hitro prevzeti odgovornost in prispevati k vodenju za podjetje pomembnih projektov.

Od izbranih udeležencev programa se pričakuje pripravljenost za delo in učenje, v zameno pa bodo prejeli celovito izkušnjo dela v podjetju, ki je priznano kot vodilno v panogi dobrin široke potrošnje (FMCG) z vidika izvedbe projektov in usmerjenosti h kupcem. Skrivnost uspeha Coca-Cole HBC je predanost rezultatom in prav podrobnosti resnično ustvarjajo razliko. Prav zato je program Graduate Trainee namenjen tistim, ki se želijo veliko naučiti in na ta način razvijati svoje talente.

Program pripravništva je tudi prvi korak, s katerim lahko mladi dosežejo dolgoročno kariero v mednarodnem podjetju, ki je usmerjeno v razvoj talentov svojih zaposlenih, tako da postanejo prepoznani kot vrhunski strokovnjaki na svojem področju. Tudi dejstvo, da je 75 % delovnih mest zasedenih z internim napredovanjem sodelavcev, je dodatni razlog za sodelovanje v tem programu.

Prijave so možne do 31. oktobra 2022 na tej povezavi , kjer je na voljo več informacij o samem programu. Pripravništvo se bo začelo predvidoma januarja 2023.



Naročnik oglasa je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.