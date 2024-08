Izkoristite 60 dni od podražitve in vašega operaterja brez dodatnih stroškov zamenjajte za bob

Bob svoje naročnike razvaja z neverjetno ponudbo, prijazno do denarnice novih in obstoječih uporabnikov. pohitite in do konca avgusta izkoristite bobastično ponudbo mobilnih paketov po ceni 5 evrov na mesec. brezplačno preklopite na bob in se poslovite od nenehnih sprememb cen mobilnih storitev.

Pozabite na višanje stroškov

Postanite uporabnik mobilnega paketa bob in se poslovite od nenehnih podražitev in sprememb cen mobilnih storitev. menjava mobilnega operaterja je brez dodatnih stroškov zakonsko omogočena vsem uporabnikom v obdobju 60 dni od obvestila o spremembi cen storitev v trenutnem naročniškem razmerju. izberite enega izmed paketov bob in uživajte v vrhunski ponudbi po vedno bobastični ceni.