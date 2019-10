Izkoristite jesen, in povečajte svojo življenjsko konkurenčnost. Lotite se učenja tujega jezika v družbi naravnih govorcev!

Vsak način učenja seveda ni primeren za vsakogar, nekateri raje delajo v skupinah, spet drugi individualno. Ko se boste torej odločali za jezikovni program, izberite takega, ki vam najbolj ustreza, kajti to bo zagotovilo boljše rezultate zaradi višje motivacije. Če vam ustreza učenje ena na ena, ste odličen kandidat za individualni tečaj. Ta način je po navadi pisan na kožo ljudem, ki potrebujejo bolj intenziven način učenja, saj jim to omogoči, da so osredotočeni. Če se bolje znajdete v skupini, bodo skupinski tečaji prava rešitev za vas. Ti bodo sicer poskrbeli tudi za povezovanje med kandidati ter nova poznanstva in možnost pogovarjanja z ljudmi, katerih znanje je na približno isti stopnji kot je vaša. V vsakem primeru je najbolje vaditi z naravnim govorcem, torej že v osnovi izbrati jezikovno šolo, ki nudi to možnost.

Nekoč je avstrijski filozof Ludwig Wittgenstein zapisal: »Meje mojega jezika, so meje mojega sveta.« V svetu kjer dnevno prečimo geografske meje, je nujno da enako počnemo tudi z jezikovnimi mejami. Na odraslo osebo, ki ne govori in razume vsaj enega tujega jezika, boste pri nas težko naleteli. Obvladati zgolj jezik, ki ga govorita dobra dva milijona ljudi, danes v poslovnem svetu nikakor ni konkurenčno, ob razcvetu popotništva, turizma, šolanja v tujini in podobnega, je zahteva po razumevanju in govorjenju tujega jezika, prisotna tako rekoč že v predšolskem obdobju, morda prestavljena najkasneje v srednješolski in študijski čas, ko je znanja skoraj nemogoče osvojiti le v svojem jeziku.

Naravni govorci in več kot 140 let izkušenj

Jezikovna šola Berlitz prisega na naravne govorce, delo njihovih učiteljev je pod stalnim drobnogledom vodilnih, zato ne preseneča, da jih odlikuje 140 let mednarodnih izkušenj. Tudi med jezikovnimi šolami se na trgu namreč obdržijo le tiste, ki so konkurenčne in stalno dokazujejo svojo kvaliteto. Jesen predstavlja začetek šolskega in velikokrat tudi poslovnega leta, zato so pripravili jesenski tečaj jezikov in ob priložnosti še popuste, ki jih ni zamuditi. Jeseni je namreč čas, ko začnemo načrtovati delovno leto in dodatne obveznosti boste najlažje umestili v svoj urnik še preden najdete dovolj izgovorov, da se vam na nove poti ne bi bilo potrebno podati. Sprejmite torej nove izzive, zadajte si sveže cilje in zagrabite nove priložnosti. Raziskave so pokazale, da se posamezniki, ki se lotijo učenja tujega jezika, ko ga osvojijo, bistveno lažje lotijo še drugega, tretjega in še katerega tujega jezika. Ne dovolite torej, da so meje vašega jezika ovira, postanite konkurenčni, izkoristite prednost mednarodnega znanja in na svoj urnik čim prej uvrstite tečaj tujega jezika.

