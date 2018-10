Izkoristite sončen petek, konec tedna oblaki in dež

Po sončnem in toplem petku prihaja nekaj dni oblačnega, občasno pa tudi deževnega vremena. Nad še vedno toplim morjem se bodo v soboto in nedeljo prožile padavine, predvsem plohe in tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, ki se bodo nato v pasovih pomikale nad Slovenijo. Kljub oblakom in občasnim padavinam pa bo ostalo razmeroma toplo, kar pomeni, da bo meja sneženja tokrat ostala nad našimi najvišjimi vrhovi.

Pred spremembo nas čaka še en dan umirjenega jesenskega vremena, ki nam ga v tem tednu prinaša anticiklon. Ta se bo danes razprostiral od Pirenejskega polotoka čez Francijo in srednjo Evropo vse tja do Črnega morja. Višinski ciklon, ki prinaša padavine, se bo danes pomaknil proti severu nad Apeninski polotok, našim krajem pa se bo približal ob koncu tedna. Po jutranji megli se bo naredil čudovit dan V jasni noči je marsikod po nižinah spet nastala megla. Ta se je izognila višjim legam in Primorski, kjer še piha šibka do zmerna burja. V krajih z burjo je jutro za oktober razmeroma toplo. V Podnanosu v Vipavski dolini (Arso) se današnja najnižja jutranja temperatura ni spustila pod 16 stopinj Celzija, le stopinjo manj so izmerili v Dolenjah pri Ajdovščini. Povsem drugače je drugod po državi, kjer termometri to jutro kažejo med 2 in 7 stopinjami Celzija.

Petek bo še sončen. FOTO: iStock

Dopoldne bo po večjih kotlinah še megleno, popoldne pa bo sonca povsod v izobilju. Nekaj več oblakov se bo proti večeru pojavilo le na jugu države. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja, na Obali pa popoldne veter z morja. Pred nami je še eno prijetno toplo popoldne. V večjem delu države bodo temperature dosegale 19 stopinj Celzija. Še topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do visokih 24 stopinj Celzija. Sobota in nedelja v znamenju oblakov V noči na soboto bodo oblaki postopno prekrili vso Slovenijo. Na zahodu in jugu se bodo že v soboto zjutraj začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo v nadaljevanju dneva v obliki ploh in kakšne nevihte razširile tudi drugam. Na Štajerskem in v Pomurju bo večinoma suho in tudi drugod bodo lahko vmes daljša obdobja brez padavin. Zaradi oblakov in južnega vetra bo že jutro toplo s temperaturami okoli 10, ob morju 15 stopinj Celzija, čez dan pa bodo termometri na vzhodu države, kjer bo tudi nekaj sončnih žarkov, pokazali okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV