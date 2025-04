V soboto še 23 stopinj, nato pa pooblačitev in deževen teden

Vikend se bo začel s sončnim in toplim vremenom, končal pa z več oblačnosti in prvimi kapljami na zahodu države, napovedujejo vremenoslovci. Prihodnji teden bo spremenljiv, občasno bo deževalo. Največ dežja gre pričakovati v ponedeljek in torek, večja pošiljka dežja pa bo možna tudi v četrtek.

Danes bo sončno in zelo toplo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 20 in 23 stopinj Celzija, na Primorskem med 17 in 19 stopinj. Ponekod bo že zapihal šibak veter zahodne ali južne smeri. Jutri bo po napovedih vremenoslovcev po večini pretežno jasno. Pihal bo šibak veter jugozahodne smeri. Jutranje temperature se bodo gibale med 2 in 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo med 19 in 23.

Nad zahodno, osrednjo in deloma južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka s pretežno sončnim vremenom in spomladanskimi temperaturami. Medtem nad vzhodno Evropo še vztraja hladen zrak z več oblačnosti in ponekod tudi povsem zimskimi razmerami, piše portal Meteoinfo Slovenija. V prihodnjih dneh se bo obsežno območje nizkega zračnega tlaka nad Grenlandijo in okolico premaknilo v smeri Britanskega otočja. Hladen zrak se bo po vzhodnem robu Atlantika spustil v smeri zahodne in jugozahodne Evrope. Naši kraji z okolico pa bodo od nedelje naprej padli pod vpliv jugozahodnega zračnega toka, ki bo k nam prinašal topel in vlažen zrak, napovedujejo.

Satelitska slika oblačnosti FOTO: sat24.com icon-expand

V nedeljo pooblačitev, sledil bo deževen teden