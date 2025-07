'Izkoristite svojo obalo in pošljite mornarico, ki jo imate'

Posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese na obisku v Sloveniji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Seveda mislim, da je bilo to načrtno, da bi oslabili moje poslanstvo," je v odgovoru na vpliv ameriških sankcij povedala Albanese in zagotovila, da bo kljub pritiskom še naprej počela to, kar mora. ZDA so sankcije proti posebni poročevalki uvedle potem, ko je prejšnji teden predstavila svoje poročilo o odgovornosti javnih in zasebnih akterjev pri izraelskih kršitvah človekovih pravic in nezakoniti okupaciji palestinskega ozemlja. Pri tem je zatrdila, da podjetja niso oporekala dejstvom v poročilu.

"Tem podjetjem sem dala možnost, da me popravijo. Namesto tega so šli stokat k ameriški administraciji, naj me obravnava tako kot me," je še povedala. Ponovila je, da se genocid v Palestini ne ustavlja, tudi zato, ker je dobičkonosen. "Obstajajo podjetja in ljudje, ki se z njim okoriščajo," je opozorila. Znova je bila kritična do pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ter pozvala k njegovi prekinitvi. V nasprotnem primeru si želi ukrepanja posameznih članic unije, tudi Slovenije.

Po njenem mnenju je Slovenija ena najbolj načelnih držav v Evropi, a lestvica je postavljena zelo nizko, dodaja. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"EU nadaljuje z normalizacijo nezakonitega"