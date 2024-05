Izkoristite zaposlitvene priložnosti Evropske unije!

Se še spomnite, kje ste bili in kaj ste počeli 1. maja 2004, ko je Slovenija postala članica Evropske unije? Vstop naše države v veliko evropsko družino je zagotovo prinesel nekaj izzivov, še več pa prednosti, ki jih lahko uživajo državljanke in državljani Evropske unije. Ena od njih so tudi številne zaposlitvene priložnosti v institucijah Evropske unije.

Vstop v EU je prinesel tudi nove možnosti zaposlitve Od pete širitve evropske zveze, ki je bila doslej največja tako po številu držav kot po številu prebivalcev, letos mineva že 20 let. Poleg Slovenije so se kot članice Evropski uniji takrat pridružile še Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška. Vstop v zvezo tedaj še 25 članic (spomnimo, januarja 2020 je iz EU izstopilo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) jim je prinesel številne prednosti: dostop do največjega enotnega trga za prost pretok blaga in storitev, povečan obseg financiranja in naložb ter višje socialne, okoljske in potrošniške standarde.

Bruselj, ki na splošno velja za glavno mesto Evropske unije, s svojim živahnim kulturnim življenjem ponuja visoko kakovost bivanja. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Študij, pripravništvo ali delo v Evropski uniji Ena od pomembnih prednosti, ki jih članstvo v Evropski uniji prinaša državljankam in državljanom držav članic, je tudi svobodna izbira, da lahko živijo, študirajo ali delajo kjerkoli v EU. V praksi to pomeni, da lahko mladi še pred zaključkom formalnega šolanja in dejanskim vstopom na trg dela pridobijo prve mednarodne izkušnje življenja, izobraževanja in dela v EU, ki jim lahko kasneje koristijo pri iskanju zaposlitve. Evropska unija kot eden od največjih delodajalcev v Evropi ponuja karierne priložnosti za široko množico profiliranih strokovnjakov, ki prihajajo iz držav članic. In kar je za iskalce zaposlitve morda najboljše: delo v eni od institucij EU lahko dobijo tako izkušeni, ozko specializirani strokovnjaki kot tudi vsi tisti, ki so šele na začetku karierne poti. Prednosti dela v multikulturnem okolju je brez dvoma veliko, tu pa predstavljamo pet razlogov za ustvarjanje karierne poti v Evropski uniji.

Evropska unija ponuja zaposlitvene priložnosti tako za začetnike kot že izkušene strokovnjake različnih profilov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Poiščite svojo karierno priložnost v EU! Si tudi vi želite svojo karierno pot ustvariti v mednarodnem okolju Evropske unije? V tem primeru imamo za vas dva pomembna nasveta, ki vam bosta olajšala vstop na trg dela v EU. Redno spremljajte spletišče EU Carreers, na katerem Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ažurno objavlja informacije o zaposlitvenih priložnostih. Aktualni izbirni postopki, ki jih vodi urad EPSO, so objavljeni pod naslovom Možnosti zaposlitve in pripravništva in podnaslovom Prosta delovna mesta . Za uspeh v selekcijskih postopkih za delovna mesta v institucijah EU je ključna odlična priprava. Sam postopek se namreč nekoliko razlikuje od tistih, ki ste jih vajeni v Sloveniji, kompetence kandidatov za zaposlitve pa so ocenjene s posebnimi testi. Da boste nanje in na celoten postopek izbora kadrov za EU pripravljeni, strokovnjaki svetujejo, da se udeležite skupinskih priprav.

Izobraževalni program EPSO PRIPRAVE, ki kandidatke in kandidate za zaposlitev v institucijah EU pripravlja na selekciski postopek, večkrat na leto poteka na Fakulteti za upravo. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand