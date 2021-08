Ljubljanska avtocestna policija poostreno nad voznike: več kot 30 kršitev

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana je od 1. junija dalje, ko je začela z delom, sicer opravila 11 nadzorov prometa na avtocestnem križu, in sicer na območju, ki ga ljubljanska enota pokriva, je v današnji izjavi medijem na sedežu enote v Lukovici pojasnil direktor Uprave avtocestne policije Andrej Jurič.

V sodelovanju s kolegi z ljubljanske in gorenjske prometne policije ter policistov za nadzor meje so izvedli poostren kratkotrajni nadzor na štirih točkah na območju Ljubljane. Zabeležili so več kršitev voznikov tovornih vozil in avtobusov. Kratkotrajni nadzori so se izkazali za učinkovite, saj na njih sodelujejo tudi finančna uprava, inšpektorat za promet in Dars, tako da istočasno izvajajo različne postopke zoper kršitelje, je povedal Mandelj.

V nadzoru, ki so ga izvedli v ponedeljek, so po njegovih navedbah odkrili pet preobremenjenih vozil, en voznik je vozil pod vplivom alkohola, dva pa brez veljavnega vozniškega dovoljenja, tako da so jima zasegli tovorno vozilo oz. avtomobil. Zaznali so tudi več primerov neupoštevanja obveznih počitkov za poklicne voznike.