Upokojeni policist Ščavničar zaradi izjav za našo spletno stran odstranjen iz pomožne Policije

Vlado Ščavničar je v svoji 35 let dolgi policijski karieri delal tudi kot vodja varovanja na protestih in najrazličnejših shodih v središču Ljubljane. Ko smo ga prav zaradi njegovih bogatih izkušenj povabili na pogovor, je izrazil skrb, da "policisti niso več odločevalci, pač pa le še izvrševalci, ki nimajo več možnosti razmišljati s svojo glavo" in da "vse skupaj pelje v to, da policisti postajajo vojaki". Slaba dva meseca kasneje pa: "No, pa sem le dočakal epilog na intervju. Dolgo je trajalo in v tem času sem že skoraj spremenil mnenje, da le niso tako politično motivirani. Pa sem se zopet motil," je zapisal Ščavničar in objavil – odpoved pogodbe o prostovoljni službi v pomožni Policiji. V njej je med drugim navedeno, da je Policiji dolžan vrniti neto znesek prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem pogodbe.

Vlado Ščavničar je bil 35 let policist. Zdaj je že tretje leto v pokoju, še vedno pa je bil v rezervi. Če bi se še enkrat odločal, bi se znova odločil za poklic policista, pravi.

Še ena poteza, ki si jo je privoščila trenutna oblast in ki vzbuja občutek, da je v Sloveniji kritika zoper vlado in njihove predstavnike prej ali slej tako ali drugače sankcionirana. Vlado Ščavničar je upokojeni policist, ki se je v svoji 35 let dolgi karieri tako rekoč specializiral za varovanje protestov in najrazličnejših shodov. Kot pravi sam, je bil v Policiji "splošnjak"; bil je pomočnik komandirja na PP Ljubljana - Center, za Bežigradom in na Viču ter komandir v Grosupljem. Med letoma 2002 in 2009 praktično ni bilo večje prireditve ali shoda, pri katerem ne bi bil zraven kot vodja varovanja na terenu. "Bila so študentska zborovanja, zborovanja proti politiki ZDA na Bližnjem vzhodu ali v arabskem svetu – Kuvajt, Irak, Iran. Protestirali so sindikati, istospolno usmerjeni, izbrisani," je navedel. Prav njegove bogate izkušnje so bile tudi razlog, da smo ga povabili na pogovor, da bi komentiral dogajanje okoli zadnjih protestov zoper aktualno oblast, ki so se odvili konec minulega leta. "No, pa sem le dočakal epilog na intervju. Dolgo je trajalo in v tem času sem že skoraj spremenil mnenje, da le niso tako politično motivirani. Pa sem se zopet motil," je zapisal Ščavničar, zraven pa objavil – odpoved pogodbe o prostovoljni službi v pomožni Policiji.

Generalni direktor Policije Anton Olaj mu v odpovedi očita, da je s svojim komentiranjem širil "neresnične, neizkazane in zavajajoče podatke, tako o stanju v Policiji, ki naj bi izgubljala ugled, spoštovanje in strokovnosti, kot o konkretnih ukrepih in postopkih policije, vse pa očitno z namenom škodovati Policiji". "V skladu s pogodbo ste dolžni na podlagi zahtevka, ki ga boste prejeli, Policiji vrniti neto znesek prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem pogodbe," je zapisano ob koncu odpovedi. Da so "bili presenečeni", da si upa nekdo o njih in njihovem delu sploh kaj razmišljati, je v svojem odzivu na odpoved zapisal Ščavničar. "Če stopiš mački na rep, zacvili," je prepričan upokojeni policist. "Policiji niti slučajno nisem imel namena in niti nisem škodoval!" je še poudaril. Po njegovih besedah je "kakšnega posameznika verjetno zabolel tisti žulj, na katerega sem stopil, prav gotovo pa nisem opustil dolžno ravnanje in kršil zakonodaje, kot me v obvestilu o odpovedi pogodbe obveščajo".

Ščavničar je bil v intervjuju za našo spletno stran, objavljenem v začetku decembra lani, kritičen do dela v Policiji, češ da policisti niso več odločevalci, ampak le še izvrševalci. "Organizacija te službe je hierarhična, vedno je bil nekdo nad teboj, ki ti je lahko nekaj ukazal, ampak znotraj nekega okvira. Zdaj pa vse, kar si se naučil v svoji karieri – od šolanja do dela na terenu, znanja in izkušenj – ne pomeni nič več. Jaz kot strokovnjak na nekem področju nimam več možnosti razmišljati s svojo glavo in odločati," je dejal. Po njegovih besedah "vse skupaj pelje v to, da policisti postajajo vojaki, toda obstaja bistvena razlika med tema dvema uniformiranima službama. Vojak je neposredni izvajalec ukaza, policist pa mora sam poznati stvari, zakonodajo, taktiko in metodiko ter delati v skladu s tem". Prav tako je prepričan, da so šla leta in leta, ko je Policija uspešno delala z ljudmi in si gradila zaupanje, v nič. "Smo samo še organ, ki kaznuje. Policija si bo ugled zagotovila šele takrat, ko bodo naredili rez na sistemski ravni in generalnega direktorja izključili iz možnosti vsakokratnih zamenjav. In ko bo to lahko strokovnjak, ne glede na to, kakšna bo dnevna politika. Ni treba, da je kompatibilen s politiko. Politika naj bo kompatibilna z vrednotami te družbe," je dejal Ščavničar.

