Izkušnja Draga Kosmača: 'Nujno potrebujete zdravnika, rešilca za vas ni, pokličite taksi'

Osebna izkušnja in spremljanje dogajanja pa ga kot junaka vojne za Slovenijo navdaja tudi z neprijetnimi občutki: "Takrat, leta 1991 nas nihče ni opozoril, da bomo šli v gnili kapitalizem. Bili smo pripravljeni, da gremo v novo državo, ker smo imeli vse atribute za to, da bi postali dobra, prijetna, človeku prijazna država. Jaz sem s takratno državo prekinil, ko je vojska postavila častno četo Miloševiću samo kot predsedniku predsedstva republike Srbije. Vemo pa, komu se postavi in zakaj. Takrat sem rekel, s to državo je konec, ni mi več za zgled. Želel sem si državo, kjer bi lahko ljudje živeli kot si zaslužimo. Da ima človek dostop do zdravstva, šolstva, sociale ... Do vsega, za kar so se zavzemali naši starši in se zato marsičemu odpovedali. Mislil sem, da bo iz te države nastalo vse to. Kar je pa zdaj, je pa res neverjetno. Država nima vizije, zakonodaje, ni pravna, ni socialna, poteptali so vse, kar je bilo takrat obljubljeno."

V bolnišnici je namreč na lastne oči videl, kako usodne bi lahko bile posledice, če ne bi imel ogromno sreče: "Če bi me kap zadela tako kot sem videl pri nekaterih drugih pacientih, bi mi to čakanje pustilo trajne posledice. Lahko bi bilo tudi usodno. Nekateri niso mogli govoriti. Kako bi naj v takšnem stanju klical taksi?!"

Prve informacije o njegovi izkušnji so sicer v javnost prišle že med njegovim bivanjem v bolnišnici. Vseeno Kosmač odgovora na vprašanje, zakaj ni upravičen do hitrejše obravnave, torej do reševalnega vozila, ni dobil, namerava pa zaprositi za uradna pojasnila. Pojasnila iščemo tudi mi, saj Dragova zgodba še zdaleč ni edina takšna.

"Moram pa reči, da me je zmotilo, da v čakalnicah pred vrati ambulant, kjer izvajajo diagnostiko, ni bilo toliko pacientov, kot bi jih pričakoval ob čakalnih vrstah, ki naj bi jih imeli v tej državi," doda. "Ljudje čakajo tudi po več kot pol leta. Ampak hodniki so bili prazni."

V urgenco ga je tokrat odpeljal drugi prijatelj, zdaj je Kosmač že vedel, da bo tako še najhitreje. "Nevrolog je dejal, da sem imel lažjo možgansko kap." Sprejeli so ga v bolnišnico, od koder so ga odpustili po tem, ko se je vid toliko izboljšal, da "je več videl normalno kot dvojno".

V bolnišnici so nato opravili diagnostiko in ga sprejeli na opazovanje. Ko je bolečina popustila, so ga odpustili. "Pritisk je bil, ko sem prišel domov, še vedno visok, ampak sem mislil, da bo bolje. V lekarni sem tudi dvignil zdravila, ki so mi jih predpisali." A ni bilo bolje. Zbudil se je sredi noči z visokim pritiskom in dvojnim vidom. Vseeno se je odločil počakati do jutra. "Živim nad vasjo in ko se je zdanilo, sem pogledal dol. Streh, dimnikov in oken sem videl precej več kot jih je v resnici."

Prijatelj, ki mu je Kosmač za to dejanje neizmerno hvaležen, ga je nato odpeljal v smeri bolnišnice, Kosmača pa je negativno presenetilo dejstvo, da sta med potjo srečala dve reševalni vozili, ki sta vozili v smeri bližnjega doma za starejše. "Stanujem 800 metrov od tega doma in če bi dispečer imel vse podatke, ki moral vedeti, da so reševalna vozila v neposredni bližini," pravi Kosmač, ki dodaja, da bi bil, kljub slabemu počutju, reševalnemu vozilu celo pripravljen iti nasproti peš. "Mislim, da je ta služba, ki jo potrebujemo, in je rešila veliko ljudi, postala cokla v zdravstvenem sistemu, ki je že tako naravnan na privatizacijo. Očitno je tako tudi s temi prevozi."

"Zdravstvena reforma je predvidena za leto 2024. Do takrat gasimo požare."

Prav ob zgodbah, kot je Kosmačeva, je še bolj razumljivo, zakaj javnost kar zmrazi ob pojavu informacij, da naj bi se ob že tako slabem dostopu do osebnega zdravnika in očitno tudi do urgence, morda poslabšal še dostop do dežurnega zdravnika.

Na to temo je zato včeraj burna razprava potekala tudi v parlamentu. Vir razprave? Delovni dokument zaradi katerega je zavrelo v javnosti – in po katerem naj bi ukinili 28 dežurnih ambulant po vsej Sloveniji. Poslanska vprašanja na to temo so se kar vrstila, prav zadovoljen z odgovori premierja Roberta Goloba in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pa ni bil nihče, ki je te odgovore pozorno poslušal, saj niso vsebovali jasnega zagotovila, da se za nikogar ne bo še podaljšal čas do obravnave. Predvsem naj bi preprečil še večji zlom zdravstva.

Golob je zagotovil, da je Loredan na področje zdravstva, kjer je treba najti rešitve za posledice desetletja starih problemov, zakorakal ne samo odločno, ampak tudi s popolno podporo vlade: "Vlada je za naslednjih, zdaj je še dvanajst mesecev, zagotovila 200 milijonov evrov z namenom, da bomo čakalne vrste skrajšali, z namenom, da bomo usposobili vse zdravstvene zavode v javni mreži finančno, da bodo lahko začeli programe izvajati. Ne samo to. Prav na področju Ljubljane je bil podpisan sporazum z mestom, kako bomo to vprašanje reševali na vprašanju urgenc."

A kljub dobrim namenom vlade so se razmere marsikje le še poslabšale. Da stanje ni dobro, priznava tudi Golob: "Teh težav ne moremo odpraviti, lahko se z njimi soočamo in zagotovo je prav, da o njih govorimo, ne moremo jih pa odpraviti v šestih mesecih. Zdravstvena reforma je predvidena za leto 2024. Takrat se bo začela izvajati. Do takrat gasimo požare."

Obljubil je, da vlada na prvo mesto postavlja zdravnike, ki jih najbolj primanjkuje – to so družinski in mladi zdravniki. Napovedal je, da bodo v prihodnjem letu izpeljali spremembo delovne zakonodaje, da bi olajšali postopke privabljanja "belih ovratnikov", med njimi pa so tudi zdravniki iz tujine, ki jih danes zapleteni postopki odvračajo od prihoda v Slovenijo.