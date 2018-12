Izlet v hribe vas lahko nagradi s čudovitimi optičnimi pojavi

Temperaturni obrat je pojav, ki je najbolj izrazit v zimskem času, ko šibko sonce ne more premešati jezera hladnega, težjega in vlažnega zraka spodaj. Po podatkih Agencije za okolje RS so danes zjutraj v Ilirski Bistrici izmerili –8 stopinj Celzija, na dobrih 900 metrov višjih Sviščakih pa kar 11 stopinj Celzija več.

Kako nastane temperaturni obrat?

Recept za nastanek temperaturnega obrata se začne s sončnim zahodom. Takrat površje izgublja velike količine toplote, ohlajeni zrak pa se spušča v doline in kotline. Če je ohlajanje dovolj izrazito, se bo zrak v nižjih plasteh ohladil do temperature rosišča in nastala bo megla. Zjutraj se višje lege tako kopajo v soncu, nižine pa se pogosto nahajajo pod meglenim pokrovom.