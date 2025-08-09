Izlitje nafte v eno najbolj zaščitenih rek v Evropi, Policija uvedla preiskavo

Komunalno podjetje Postojna je sporočilo, da so krajani in ribiški nadzorniki na območju Planinskega polja na površju reke Unice opazili oljne madeže, zaznali pa so tudi vonj po naftnih derivatih. Ob zaznavi onesnaženja so nemudoma posredovale vse pristojne službe, ki so na območju postavile zaščitne bariere in pivnike.
Dogodek preiskujejo tudi pristojni organi. Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so bili o onesnaženju reke obveščeni v četrtek okoli 18. ure. "Na kraju so bili ribiški čuvaj in gasilci, obveščeno je bilo podjetje Drava Ptuj ter koncesionar za vodovod in kanalizacijo," so sporočili.
Po prvih podatkih gre za izlitje nafte manjšega obsega in prekršek po okoljski zakonodaji. "Po zbranih vseh informacijah sledi ustrezen ukrep," so dodali na policijski upravi.
'Hitro ukrepanje najverjetneje preprečilo večjo ekološko katastrofo'
Štab Civilne zaščite za Notranjsko je sporočil, da je izlitje nastalo v naselju Planina in se skozi meteorne jaške izlilo v reko. "Trenutno ni zaznati posledic za naravno okolje ali živali v reki. Verjamemo, da bomo s strokovnimi ukrepi uspešno preprečili večjo škodo," so sporočili na spletu. Komunalno podjetje pa je poudarilo, da onesnaženje ni vplivalo na območje vodarne Malni.
"Zaradi hitrega in usklajenega ukrepanja je bila takoj postavljena zaščitna zapora, s čimer je bila verjetno preprečena večja ekološka škoda," so dodali v komunalnem podjetju, kjer poudarjajo, da je zlivanje nevarnih snovi v naravne vodne vire nesprejemljivo in skrajno neodgovorno. "Reka Unica in širše Planinsko polje sta pomemben del kraškega vodnega sistema Ljubljanice in neprecenljiva naravna dediščina, ki jo moramo odgovorno varovati."
S slednjim se strinjajo tudi v štabu civilne zaščite, kjer so zapisali, da je Unica ena najbolj zaščitenih rek v Evropi ter dom redkih vrst, kot sta potočna postrv in lipan, ki privabljata ribiče z vsega sveta.
Ribiška družina Cerknica pa je dodala, da je onesnaženje z nafto ena najhujših oblik onesnaženja vodotokov, ki uničuje ribji živelj, zastruplja pitno vodo ter dolgoročno ogroža naravo in ljudi.
