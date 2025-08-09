Izlitje nafte v eno najbolj zaščitenih rek v Evropi, Policija uvedla preiskavo

V četrtek so na eni najbolj zaščitenih rek v Evropi zaznali onesnaženje. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so prvi podatki pokazali na izlitje nafte manjšega obsega. "Onesnaženje z nafto je ena najhujših oblik onesnaženja vodotokov," ob tem opozarja Ribiška družina Cerknica. A na srečo je hitra intervencija pristojnih služb preprečila večjo ekološko škodo. Policija je sporočila, da preiskujejo prekršek po okoljski zakonodaji ter da bodo po zaključku preiskave sledili ustrezni ukrepi.

Komunalno podjetje Postojna je sporočilo, da so krajani in ribiški nadzorniki na območju Planinskega polja na površju reke Unice opazili oljne madeže, zaznali pa so tudi vonj po naftnih derivatih. Ob zaznavi onesnaženja so nemudoma posredovale vse pristojne službe, ki so na območju postavile zaščitne bariere in pivnike.

Dogodek preiskujejo tudi pristojni organi. Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so bili o onesnaženju reke obveščeni v četrtek okoli 18. ure. "Na kraju so bili ribiški čuvaj in gasilci, obveščeno je bilo podjetje Drava Ptuj ter koncesionar za vodovod in kanalizacijo," so sporočili. Po prvih podatkih gre za izlitje nafte manjšega obsega in prekršek po okoljski zakonodaji. "Po zbranih vseh informacijah sledi ustrezen ukrep," so dodali na policijski upravi.

'Hitro ukrepanje najverjetneje preprečilo večjo ekološko katastrofo'

Štab Civilne zaščite za Notranjsko je sporočil, da je izlitje nastalo v naselju Planina in se skozi meteorne jaške izlilo v reko. "Trenutno ni zaznati posledic za naravno okolje ali živali v reki. Verjamemo, da bomo s strokovnimi ukrepi uspešno preprečili večjo škodo," so sporočili na spletu. Komunalno podjetje pa je poudarilo, da onesnaženje ni vplivalo na območje vodarne Malni.

