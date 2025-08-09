Svetli način
Izlitje nafte v eno najbolj zaščitenih rek v Evropi, Policija uvedla preiskavo

Unec, 09. 08. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
V četrtek so na eni najbolj zaščitenih rek v Evropi zaznali onesnaženje. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so prvi podatki pokazali na izlitje nafte manjšega obsega. "Onesnaženje z nafto je ena najhujših oblik onesnaženja vodotokov," ob tem opozarja Ribiška družina Cerknica. A na srečo je hitra intervencija pristojnih služb preprečila večjo ekološko škodo. Policija je sporočila, da preiskujejo prekršek po okoljski zakonodaji ter da bodo po zaključku preiskave sledili ustrezni ukrepi.

Komunalno podjetje Postojna je sporočilo, da so krajani in ribiški nadzorniki na območju Planinskega polja na površju reke Unice opazili oljne madeže, zaznali pa so tudi vonj po naftnih derivatih. Ob zaznavi onesnaženja so nemudoma posredovale vse pristojne službe, ki so na območju postavile zaščitne bariere in pivnike.

Dogodek preiskujejo tudi pristojni organi. Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so bili o onesnaženju reke obveščeni v četrtek okoli 18. ure. "Na kraju so bili ribiški čuvaj in gasilci, obveščeno je bilo podjetje Drava Ptuj ter koncesionar za vodovod in kanalizacijo," so sporočili.

Po prvih podatkih gre za izlitje nafte manjšega obsega in prekršek po okoljski zakonodaji. "Po zbranih vseh informacijah sledi ustrezen ukrep," so dodali na policijski upravi.

'Hitro ukrepanje najverjetneje preprečilo večjo ekološko katastrofo'

Štab Civilne zaščite za Notranjsko je sporočil, da je izlitje nastalo v naselju Planina in se skozi meteorne jaške izlilo v reko. "Trenutno ni zaznati posledic za naravno okolje ali živali v reki. Verjamemo, da bomo s strokovnimi ukrepi uspešno preprečili večjo škodo," so sporočili na spletu. Komunalno podjetje pa je poudarilo, da onesnaženje ni vplivalo na območje vodarne Malni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zaradi hitrega in usklajenega ukrepanja je bila takoj postavljena zaščitna zapora, s čimer je bila verjetno preprečena večja ekološka škoda," so dodali v komunalnem podjetju, kjer poudarjajo, da je zlivanje nevarnih snovi v naravne vodne vire nesprejemljivo in skrajno neodgovorno. "Reka Unica in širše Planinsko polje sta pomemben del kraškega vodnega sistema Ljubljanice in neprecenljiva naravna dediščina, ki jo moramo odgovorno varovati."

S slednjim se strinjajo tudi v štabu civilne zaščite, kjer so zapisali, da je Unica ena najbolj zaščitenih rek v Evropi ter dom redkih vrst, kot sta potočna postrv in lipan, ki privabljata ribiče z vsega sveta.

Ribiška družina Cerknica pa je dodala, da je onesnaženje z nafto ena najhujših oblik onesnaženja vodotokov, ki uničuje ribji živelj, zastruplja pitno vodo ter dolgoročno ogroža naravo in ljudi.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
09. 08. 2025 13.07
+1
Preiskava poteka jalovo so še sporočili.
ODGOVORI
1 0
Dartford
09. 08. 2025 12.59
-3
Nafta plava na površini in ne ogroža rib.
ODGOVORI
0 3
lokson
09. 08. 2025 13.04
A bejš. Razloži nam nevednežem, kako se potem raztaplja kisik, glede na to ,da je vodni film prekrit.
ODGOVORI
0 0
galeon
09. 08. 2025 12.50
-2
Nafta je produkt zemlje. Zemla pa vse svoje uravnovesi. Jasen dokaz za to je bila nafta v Mehiškem zalivu. Morje jo je pojedlo brez posledic. Panika pa taka.
ODGOVORI
3 5
strpno
09. 08. 2025 12.39
-3
Kaj ima opraviti podjetje Drava Ptuj z reko Unico?
ODGOVORI
1 4
ptuj.si
09. 08. 2025 12.45
+2
Kaj???
ODGOVORI
2 0
knapeljc
09. 08. 2025 13.00
Koncesionar za izvajanje varstva vod
ODGOVORI
0 0
96bimBo
09. 08. 2025 12.39
+6
Povzročitelj?
ODGOVORI
6 0
