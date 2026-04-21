Izliv fekalij v Dravo: 'Smrad je bil neznosen'

"Umazanija je bruhala iz jaška, smrad je bil neznosen," Mariborčanka opisuje izliv fekalij v Dravo, ki ga je tudi posnela. Stanje na terenu so si ogledali policisti, ki pa onesnaženja z nevarnimi snovmi niso ugotovili. V komunalnem podjetju Nigrad medtem pojasnjujejo, da je šlo za izreden dogodek zaradi močnega naliva. Ko je nehalo deževati, je odpadna voda znova stekla po kanalizaciji.