'Izločanje tovornjakov brez ustreznih parkirnih mest. Nastane kaos'

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Sloveniji narekuje, da je na vseh cestah, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze. Upravljavec avtocest in hitrih cest pa lahko sicer tudi na teh cestah zaradi zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet teh vozil.

Kdo natanko sploh sprejme odločitev o izločitvi tovornih vozil in kdaj lahko z vožnjo nadaljujejo? "V ta namen je razpisana strateška skupina, ki se po preverbi vseh karakteristik odloči, v katerem trenutku se izločajo tovorna vozila na različnih mestih po Sloveniji ali pa se celo zapirajo državne meje," je pojasnil vodja službe za podporo vodenja avtocestnih baz pri Darsu Miha Kapelj. Razmere so bile zaradi močne burje posebej zahtevne predvsem na odseku med Postojno in Senožečami. Tovorna vozila smo zaradi varnosti izločali na primorski, štajerski, pomurski, dolenjski in gorenjski avtocesti, dodajajo na Darsu. Tovorna vozila so ob obilnem sneženju na Vrhniki proti Kopru začeli izločati nekaj minut po 18. uri. Kot sporoča Družba za avtoceste, je sledilo še izločanje na Povirju, Divači, Šempetru v Savinjski dolini, počivališču Murska Sobota, Lendavi, Pincah, Obrežju in pri Karavankah. Največjo težavo sta predstavljala odseka Goli vrh ter Unec–Postojna, kjer so en prometni pas uspeli zagotoviti po 22. uri.

Več pomanjkljivosti ob izločanju tovornjakov

Da samoizločanje tovornjakov v zimskih razmerah velja za lokalne ceste, na avtocestah pa je za to pristojen le Dars, pojasnjuje tudi Natalija Repanšek iz sektorja za promet pri OZS. Služba za upravljanje avtocest mora sicer ob uvedbi tovrstnega ukrepa obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče. Čeprav Repanškova ne more komentirati, ali je začel Dars tovornjake izločati prepozno, pa pri samem izločanju vseeno opaža več pomanjkljivosti. "Pogosto za izločanje tovornih vozil ni urejenih parkirnih mest, v primerih, ko parkirna mesta so, pa so ta pogosto neprimerna, nesplužena. Tako nastane kaos," nam je dejala. Da marsikje primanjkuje mest za samoizločanje katerihkoli vozil (tudi na lokalnih cestah), se strinja tudi vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar.

Dodaja pa, da bi morali v prvi vrsti vozniki sami oceniti, ali so sposobni odpeljati določen odsek ter se v nasprotnem primeru izločiti iz prometa. Pritrjuje pa, da bi bilo dobrodošlo, da bi Policija in Dars začeli pravočasno obveščati voznike, kaj jih čaka. Ob tem poudarja še, da ne gre vseh voznikov metati v isti koš. "Če prek določenega odseka pelje devet tovornih vozil, eno pa zdrsne, se je treba vprašati predvsem, kako je bilo to vozilo opremljeno, kako je bilo naloženo," poudarja.

Bi bilo treba predpis o samoizločanju posodobiti?

Repanškova meni sicer, da bi bilo treba predpis o samoizločanju posodobiti, saj da lahko tovorno vozilo podjetje zapusti, ko so razmere še v redu, kasneje pa se te spremenijo. "Težave ob tem predstavljajo tudi tujci, ki v Slovenijo pogosto pridejo neprimerno opremljeni. To pomeni, da bi jih morali že ob vstopu v državo izločiti iz prometa. Če bi bile kazni primerne in če bi sistem deloval, bi bilo to urejeno," je prepričana.