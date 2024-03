Izmenično enosmerni promet na Bled samo do 24. marca

Kot so sporočili z direkcije, bo izvajalec del kljub zahtevnim pogojem predčasno zaključil gradbena dela na zgornjem delu Betinovega klanca. Po prvotnem terminskem načrtu je bil rok za dokončanje del prve faze do 24. marca, nakar bi med 2. in 21. aprilom sledila gradbena dela na spodnjem delu klanca. Pri gradnji obeh faz je bil predviden izmenično enosmerni promet, razen v obdobju med 24. marcem in 1. aprilom, ko je bil predviden dvosmerni promet.

Zaradi predčasnega zaključka gradbenih del na zgornjem delu klanca in opažanj s terena, da enosmerni izmenični promet ne povzroča bistvenih težav, sta direkcija in izvajalec sklenila, da se po zaključku prve faze, ki je sedaj predviden že 12. marca, gradbena dela nemudoma nadaljujejo na drugi fazi. Tako bodo dela na obeh fazah zaključena že do 24. marca in prvotno predvidena polovična zapora med 2. in 21. aprilom ne bo več potrebna.

Promet bo do 24. marca tako kot po prvotnem planu potekal izmenično enosmerno. Voden je s semaforji, v prometnih konicah oziroma v svetlem delu dneva pa z ročnim usmerjanjem prometa.