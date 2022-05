Izmikanje testiranju PCR po pozitivnem hitrem testu: Prihajajo globe

V obdobju, ko so se po pozitivnem hitrem testu glede na tedaj veljavne odloke morali udeleževati testiranj PCR, jih to ni storilo več kot 15.500, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). In vsaj nekateri med njimi v zadnjih tednih prejemajo obvestila zdravstvenega inšpektorata, da so kršili veljavne odloke o preprečevanju širjenja covida-19, saj da so se izmikali obveznem zdravstvenem pregledu. Tako jim grozi med 400 in 4000 evrov kazni.

Zaradi manjše zanesljivosti hitrih testov je bila že od februarja lani praksa, da se pozitivni rezultat na hitrem testu potrjuje še s testiranjem PCR. Z 8. septembrom je s spremembo odlokov to postala tudi obveza, pristojni so namreč ugotovili, da se ljudje množično ne udeležujejo testiranj PCR, čeprav so bili pozitivni na hitrem testu. Dotlej je bilo takšnih več kot 4000.

S tem, ko niso šli na potrditveni test PCR, namreč niso prejeli uradne odločbe o samoizolaciji, torej so se lahko v teoriji kljub okužbi nemoteno gibali zunaj svojega doma. Umik v osamo namreč preprečuje, da okuženi širi okužbo na druge osebe.

Zdravstveni inšpektorat skop s pojasnili

Na zdravstvenem inšpektoratu so se lotili nadzorov nad temi kršitvami, potem ko so to problematiko izpostavili mediji. Zanimalo nas je, koliko nadzorov nad temi primeri so inšpektorji doslej opravili, koliko kršitev so ugotovili, koliko glob izdali in kakšna je njihova vsota.

A so na inšpektoratu s pojasnili skopi, saj da za gre prekrškovne postopke nad fizičnimi osebami in da tovrstnih podatkov tudi skladno z odločbo informacijskega pooblaščenca ne morejo razkriti. Pojasnili so le, da postopki še tečejo in da jih do zaključka ne morejo komentirati.