Poleg nespoštovanja arbitražne sodbe je razlog, da se ne Marjan Šarec in ne Miro Cerar nočeta uradno srečati s hrvaškimi kolegi, tudi sprevračanje resnice, ki si ga je privoščil novopečeni hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman , ko je dejal, da naj bi Cerar decembra 2017 že pristal na dogovor z Andrejem Plenkovićem , da državi rešita mejno vprašanje dvostransko."Tako bi jaz to rekel, a se je Slovenija v zadnjem trenutku premislila," je dejal.

Zato se novi hrvaški minister, čeprav je v tej vlogi prvič prispel v Slovenijo in prišel na Blejski strateški forum – dogodek v slovenski organizaciji, ni niti uradno niti neuradno sestal z nobenim slovenskim politikom.

O tem, da ga je Cerar postavil na laž, pa: "To so bile prenešene ... to je Večernji list objavil pol leta prej, veste, ampak to nima zveze z najinim razgovorom ..."Na vprašanje, ali torej ne drži, da je Cerar skoraj pristal (na dvostranski razgovor), je odvrnil: "Ne, bilo je prenešeno ... mi nismo, tega ne vem!" "Torej ste o tem brali!" - "Tako je!"

In čeprav predstavnik države, ki je glede meja sprta s praktično vsemi svojimi sosedami, verjame, da se bo po balkansko, mimo spoštovanja sodišč, že nekako dogovorila glede skupne meje s Slovenijo, pa je zanimivo, da je Matthew Palmer - posebni ameriški odposlanec za zahodni Balkan, poslan direktno od predsednika Donalda Trumpa, ki ga imajo Hrvati v mejnem sporu za svojega zaveznika, tu povsem jasen: "Vsekakor je spoštovanje vladavine prava eden od osnovnih izhodiščnih načel v interakciji med državami, Evropsko unijo, Natom,"je dejal.