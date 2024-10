Izmikanje podjetja GaiaCell: so zavajali starše?

Danes se je na spletni strani GaiaCell pojavilo novo obvestilo strankam: okviren strošek bo določen na mesečni ravni, pravijo, po trenutni oceni pa bo znašal 20 in ne 26 evrov mesečno, kot so zapisali včeraj.

Ponovno smo seveda želeli preveriti, zakaj staršev niso obveščali o prevzemu vzorcev in ali so jih torej zavajali, a Gordana Živčec Kalan tudi danes telefona ni dvignila. Pri informacijski pooblaščenki namreč pojasnjujejo, da je zakonita zastopnica podjetja GaiaCell sredi avgusta zaprosila za njihovo mnenje in ga 2. septembra tudi prejela. V njem so zapisali, da za kontaktiranje staršev ne potrebujejo nikakršnega dovoljenja informacijskega pooblaščenca, ampak o tem presoja podjetje samo.

V javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, ki je regulator na tem področju, pravijo, da izvajajo več inšpekcijskih postopkov in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje ustreznega shranjevanja bioloških vzorcev do razrešitve situacije.

Sicer pa se nam je oglasilo več razburjenih in zaskrbljenih staršev, ki se zdaj povezujejo tudi v Facebook skupini "Propad Biobanke". Kot pravijo, se želijo zbrati v čim večjem številu, če bo treba v tožbo.

Da delujejo in sprejemajo vzorce nemoteno, pa na spletnih straneh sporočajo drugi ponudniki hrambe matičnih celic, ki ob trenutno načetem zaupanju javnosti stranke tudi mirijo, da so njihovi vzorci na varnem.