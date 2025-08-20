Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Iznad Italije se približuje supercelična nevihta s točo

Ljubljana, 20. 08. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
18

V zgodnjih jutranjih urah se je v okolici Benetk razvila močnejša supercelična nevihta, ki se je že pomaknila nad Slovensko obalo. Radarska odbojnost nakazuje na pojav velike toče in močnega naliva, opozarjajo na Agenciji za okolje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dopoldne se bo oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. V vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arso. 

V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo hidrologov

"Danes bodo hidrološke razmere v večjem delu države še ustaljene, v jugozahodni in južni Sloveniji pa bodo ob nevihtah prehodno narasli posamezni hudourniški vodotoki," opozarjajo hidrologi. 

V četrtek bodo ob nevihtah z možnimi dolgotrajnejšimi nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Možno bo razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje in poplavljanje padavinske vode, predvsem v jugozahodni in osrednji Sloveniji. "Večina rek bo jutri in v noči na petek narasla, manj izrazito na vzhodu in severovzhodu države. Prehodno bodo reke dosegle srednje pretoke, posamezne manjše reke pa velike pretoke," napovedujejo na Arso.

supercelična nevihta Italija Slovenska obala toča Arso
Naslednji članek

'Popoln izlet v neznano': Aleš Česen na še neosvojenem šesttisočaku

Naslednji članek

Eurojackpot: milijoni čakajo, čas se izteka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sikspack
20. 08. 2025 10.42
vi ste tud ena velika supercelica. včasih smo temu rekli dež, zdej se pa izmišljujete pridevnike.
ODGOVORI
0 0
pietro
20. 08. 2025 10.07
+0
mega super giga celična nevihta in potem brutalni zlom poletja
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
20. 08. 2025 09.59
-4
Spet bojo vse falil
ODGOVORI
1 5
KrofKrof
20. 08. 2025 10.10
+4
Ko se bo napoved uresničila, pričakujem tvoj komentar. Ali se boš potuhnil kot večina komentatorjev tvojega tipa?
ODGOVORI
4 0
KaiC
20. 08. 2025 10.36
Krof, konfirmacijski bias mu ne bo pustil tega. Informacijo bo reinterpretiral po svoje, da bo nakoncu spet podprla lastno prepričanje.
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
20. 08. 2025 10.38
Koga pa imajo na piki :)
ODGOVORI
0 0
proofreader
20. 08. 2025 09.58
+3
Ja nič, grem po plavutke.
ODGOVORI
4 1
Ricinus
20. 08. 2025 10.28
+2
Plavutke in čelado 😆
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096