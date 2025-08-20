Iznad Italije se približuje supercelična nevihta s točo

Dopoldne se bo oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. V vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arso.

V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.