Iznad Skandinavije se nam bliža nova zaloga hladnega zraka

Po ponedeljkovem prehodu hladne fronte, ki so jo spremljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, so zadnji dnevi vremensko precej bolj umirjeni, saj se je k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka. Ker pa se nahajamo le na njegovem vzhodnem robu, nad našimi kraji prevladujejo vetrovi severnih smeri, ki nam prinašajo za ta čas razmeroma hladen zrak. Včerajšnje popoldanske temperature so bile ob sicer prevladujočem sončnem vremenu v večjem delu države le malo nad 20 stopinj Celzija, še precej nižje pa so bile današnje jutranje temperature, saj so bili ob odsotnosti vetra in oblakov pogoji za nočno ohlajanje dobri.

Po podatkih Arsa so ob sončnem vzhodu v Novi vasi na Blokah izmerili le 3 stopinje Celzija, še stopinjo manj je termometer pokazal v Babnem Polju. Zelo hladno je bilo tudi v Ratečah in Logatcu, kjer se je živo srebro ustavilo pri 5 stopinjah Celzija. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je bilo 6, v Celju pa 7 stopinj Celzija. Tudi marsikje drugje se je ohladilo malo pod deset stopinj Celzija.