Izogibajo se cestninam: omejitev težkih tovornih vozil na območju Krasa

Pri pripravi načrta je bila upoštevana izvedena prometna analiza, ki je pokazala, da vozniki težkih tovornih vozil pogosto uporabljajo državne ceste za tranzit z namenom izognitve plačila cestnin na avtocestah in hitrih cestah. Poleg tega nekateri odseki državnih cest na obravnavanem območju ne ustrezajo geometrijsko-tehničnim zahtevam za tovorni promet (neprimerni nakloni, širina voznih pasov, radiji ovinkov), kar dodatno vpliva na prometno varnost in pretočnost prometa.

Območje, ki ga zajema načrt, vključuje več odsekov državnih cest na Krasu, ki povezujejo pomembna lokalna središča. To so odseki med hitro cesto H4 Razdrto–Vipava–Ajdovščina–Selo–Šempeter–Vrtojba in avtocestnima odsekoma A1 Razdrto–Divača ter A3 Gabrk–Sežana–Fernetiči. V okviru izdelave načrta so bile preučene prometne razmere, pregledane obstoječe omejitve in določeni konkretni ukrepi za izboljšanje prometne ureditve, vključno s prilagoditvijo signalizacije na ključnih križiščih.

Direkcija za infrastrukturo je na podlagi izdelanega načrta že pristopila k izvedbi načrtovane prometne ureditve, ki bo izvedena do začetka aprila letos. S celovito prometno ureditvijo bo Direkcija za infrastrukturo zmanjšala negativne vplive tranzitnega prometa težkih tovornih vozil na lokalne cestne povezave in zagotovila večjo varnost ter pretočnost prometa na obravnavanem območju, so zapisali v sporočilu za javnost.