Nik Popovič se je odzval na pisanje lokalnih medijev, da se je izognil soočenju z Alešem Bržanom. Očitali so mu celo, da je zavajal glede svojega zdravja. V daljšem pojasnilu je zapisal, da se v sredo resnično ni počutil dobro: "O svoji bolezni nisem nameraval govoriti javno in je med kampanjo tudi nisem omenjal. Ker pa je bila pod vprašaj postavljena moja iskrenost, naj povem, da sem pri sedmih letih zbolel za sladkorno boleznijo tipa 1. Kdor živi z njo, ve, kako se počutiš, ko se sladkor dvigne in da se stanje v nekaj urah lahko obrne na bolje ali na slabše. Zato to, da sem kasneje nastopil drugje, ne pomeni, da prej nisem imel težav."

Kot je dodal, je kampanja poleg veliko lepega prinesla tudi stres, neprespane noči in neredne obroke, kar se pri sladkorni bolezni tipa 1 hitro pozna: "Počutim se bolje in sem ta teden opravil še več soočenj. Pogovorom se nisem izogibal in se jim tudi ne bom. Vsi nastopi, kjer me boste še lahko slišali, so objavljeni na mojih družbenih omrežjih."

Pred dnevi se je Popovič sicer udeležil soočenja v naši medijski hiši.